ELi esindaja: brittide lootus kahe aastaga kaubandusleppeni jõuda on ebarealistlik

Suurbritannia peaminister Theresa May. (Foto: Reuters/Scanpix)

Šotimaal ajakirjanikega rääkinud Minor ütles, et kuna mõlemad pooled mõistavad, et korralike lepeteta lahkumine oleks halb lahendus kõigi jaoks, lasub neil surve kokkuleppele jõuda, vahendas Reuters.

"Kuid artikli 50 lepe on sisuliselt lahutus, see vaatab tagasi ning harutab suhet lahti... asi võib räpaseks minna," nentis ta. "On ebarealistlik mõelda, eeldada, et seda sorti kaubanduspartnerluses, millest proua May Lancaster House'is rääkis, saaks kokku leppida kaheaastase perioodi jooksul".

Minor lisas, et ilmselt on tarvis ka üleminekufaasi.

Kommenteerides Šotimaa iseseisvusambitsioone, ütles ta, et vaevalt saaks Šotimaa automaatselt ELi liikmeks või pärida Suurbritannia liikmesuse pärast brittide lahkumist. ELiga liitumiseks tuleks Šotimaal tema sõnul läbida tavaline liitumisprotseduur artikli 49 kohaselt, ehkki riigil peaks olema lihtsam paljusid nõudeid täita, kuna ta on juba blokki kuulunud.

Briti peaminister Theresa May on lubanud käivitada Lissaboni leppe artikli 50 märtsi lõpuks, et algatada ametlikud lahkumisläbirääkimised, mis võivad kesta kuni kaks aastat. Ta on lubanud viia britid välja ELi ühisturult ning soovib sõlmida blokiga vabakaubandusleppe.

Briti parlamendi alamkoda andis kolmapäevasel hääletusel ülekaaluka häälteenamusega Mayle voli alustada läbirääkimisi Euroopa Liidust lahkumiseks. Eelnõu peab 20. veebruaril heaks kiitma ka ülemkoda, seal võib vastuseis suuremaks osutuda.

Šoti esimene minister Nicola Sturgeon tahab viia augustis läbi teise iseseisvusreferendumi. Värskete arvamusküsitluste kohaselt on Šoti iseseisvuse toetajate arv kasvanud.