Üle Vahemere on tänavu Euroopasse saabunud vähem inimesi, hukkunuid on aga rohkem

Kuigi tänavu on üle Vahemere Euroopasse saabunud oluliselt vähem põgenikke ja migrante kui mullu, on ohtliku meretee ajal kadunuks jäänud või hukkunud varasemast rohkem inimesi.

Eelmisel aastal saabus üle Vahemere Euroopasse enam kui miljon inimest. Tänavu on ohtliku meretee läbinud põgenike arv oluliselt väiksem ning jääb alla 400 000. Peamine languse põhjus on Euroopa Liidu ja Türgi vahel sõlmitud põgenike tagasivõtu leping. Samas ei lähe plaanitud tempos põgenike ümberpaigutamine Euroopa Liidu riikide vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui siin eelmise aasta septembris lepiti kokku, et Kreekast ja Itaaliast paigutatakse ümber 160 000 inimest, siis täna ca poolteist aastat hiljem, on suudetud paigutada ümber viis protsenti sellest summast. Et me räägime kuskil 7000 inimesest ja Kreekas on endiselt 60 000 inimest, kes vajavad siis mingisugust otsust ja abi," selgitas sisekaitseakadeemia rändeekspert Kert Valdaru.

Valdaru sõnul on aastaga muutunud rändeteed. Enne lepingut Türgiga liikusid põgenikud pigem Türgist Kreekasse. Nüüd läbitakse aga oluliselt pikem meretee - tullakse Aafrikast ning sihtkohaks on eelkõige Itaalia. Suurema vahemaa tõttu hukkub aga ka rohkem inimesi. Tänavu on Vahemerel uppunud üle 5000 põgeniku.

"Sel aastal on iga päev Vahemerel hukkunud keskmiselt 14 inimest. See on suurim arv, mis kunagi registreeritud. Eelmisel aastal, kui Vahemere ületas üle miljoni inimese,

registreeriti 3771 hukkunut," nentis ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) pressiesindaja William Spindler.

Rändetee vahetumisega on muutunud ka Euroopasse saabuvad rahvused. Kui Türgist Kreekasse jõudsid peamiselt süürlased, afgaanid ja iraaklased, kellest paljudele anti pagulase staatus, siis Aafrikast tulevate migrantidega on olukord keerulisem.

"Seal on Nigerist, Senegalist ja Eritreast, siis nende riikide kodanikele Euroopas üldiselt rahvusvahelist kaitset ei anta ja neid püütakse siis pärast oma koduriiki tagasi saata," lausus Valdaru.

Euroopa Liit on viimasel ajal üritanud Aafrika riikidega sõlmida erinevaid lepinguid, mille raames pakutakse muuhulgas ka rahalist abi. Vastutasuks soovitakse, et riigid valvaksid paremini oma piiri ning inimesed ei jõuaks isegi mitte Aafrika rannikuni, et ohtlikku mereteed alustada.