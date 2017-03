Gabriel: Saksamaa ei süüdista Venemaad katsetes valimistesse sekkuda

Saksa valitsus ei süüdista Venemaad valimistesse sekkumise katsetes ega libauudiste tootmises, ütles välisminister Sigmar Gabriel.

Moskvas Venemaa välisministri Sergei Lavroviga kohtunud Gabriel avaldas lootust, et mõlemal riigil on alles tahe teha koostööd, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Gabriel hoiatas ka võidurelvastumise eest.

"Meil on kiiresti vaja uusi vabaduse ja julgeoleku ettepanekuid. Minu mure on see, et seoses mõne aruteluga mõlemal poolel ja suure üksuste arvuga näiteks Venemaal Balti regioonis ja Poolas ning samal ajal kestva debatiga USA-s kaitse-eelarve meeletu suurendamise üle, oleme taas vastamisi uue võidurelvastumise ohuga," rääkis Gabriel.