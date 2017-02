EL-i välisministrid toetasid Moskva-vastaste sanktsioonide jätkamist

EL-i välispoliitika juht Federica Mogherini. (Foto: AFP/Scanpix)

Välisministrid märkisid, et bloki majandussanktsioonid peavad jääma jõusse, kuni Vene president Vladimir Putin täidab oma lubaduse pingutada relvarahu nimel Ida-Ukrainas ning tagab raskerelvastuse äraviimise piirialadelt.

EL-i välispoliitika juht Federica Mogherini rõhutas, et EL ei tunnusta kunagi Krimmi annekteerimist ja märkis, et kõik pooled peavad austama Minski rahulepet vaenutegevuse lõpetamiseks Ida-Ukrainas.

"Ma ei oska öelda, kas USA administratsioon jääb selle juurde, kuid võin öelda, milline on selles küsimuses Euroopa positsioon," ütles Mogherini.

"Ühendkuningriik nõuab, et sanktsioone ei leevendata, et jätkata survet Venemaale," ütles Briti välisminister Boris Johnson.

Leedu välisminister Linas Antanas Linkevičius nimetas sündmusi Ida-Ukrainas "äärmiselt ettearvamatuiks". "Plahvatus võib toimuda iga hetk," ütles Leedu välisminister. "Sanktsioonid tuleb jõusse jätta, me ei näe mingit põhjust nende tühistamiseks või ülevaatamiseks. Olukord ei ole paranenud."

Mogherini: EL teeb Ukraina rahu saavutamiseks koostööd kõigiga

Euroopa Liit jätkab püüdlusi Ida-Ukraina olukorra rahumeelse lahendamise nimel, sh tööd Normandia formaadis, märkis Mogherini.

"Arvan, et EL kinnitab taas kord oma seisukohta ja hakkab tööle kõikide partneritega, sh Normandia formaadiga..., et leida tee selle tüli lahendamiseks," ütles ta Brüsselis enne välisministrite nõukogu kogunemist.

"Meile EL-is on selge, et me ei tunnista Krimmi seadusvastast annekteerimist ja arvestades, et kõige tähtsam on rahu saavutamine Ukrainas, vajame Minski lepete täielikku täitmist," lisas ta.

Nn Normandia nelikusse kuuluvad Prantsusmaa, Saksamaa, Ukraina ja Venemaa.