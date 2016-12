Graham: küberrünnakute eest on tulekul sanktsioonid, mis löövad Venemaad valusalt

USA senaator Lindsey Graham. (Foto: EPA/STR)

Kolmapäeval Lätit külastav USA senaator Lindsey Graham ütles, et Venemaa ja selle president Vladimir Putin võivad kindlad olla, et USA valimiste ajal aset leidnud küberrünnakute eest on ootamas ees sanktsioonid.

"Võib eeldada, et Kongress uurib Venemaa sekkumist meie valimistesse ning et tulekul on parteiülesed sanktsioonid, mis löövad Venemaad valusalt, eriti Putinit kui üksikisikut," vahendas Reuters Lõuna-Carolina senaatori Riias öeldud sõnu.

"Praegu on aeg, mil Venemaa peab mõistma, et see on liig mis liig," rõhutas ta.

Venemaa esindajad on USA süüdistused küberrünnakutes ja häkkimises korduvalt tagasi lükanud.

Graham viibib Lätis koos teise vabariiklasest senaatori John McCaini ja demokraat Amy Klobuchariga. Teisipäeval külastas kolmik Eestit.

Koos peaminister Jüri Ratasega pressikonverentsi andnud McCain ütles, et Venemaa seotuses küberrünnakutega pole mingit kahtlust, kuid hetkel vajab veel uurimist, kas Moskva sekkumine avaldas mõju ka valimistulemusele.