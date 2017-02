Hollandi peaministri partei toetus võrdsustus Wildersi parteiga

Hollandi Vabaduspartei juht Geert Wilders. (Foto: John Thys/AFP/Scanpix)

Peilingwijzeri uuring, mis kombineeris omavahel kuue küsitluse tulemused, näitab, et kui valimised toimuksid täna, siis saaks PVV valimistel 150-kohalises parlamendi alamkojas 24 kuni 28 kohta, vahendas AFP.

VVD saaks koonduuringu kohaselt 23 kuni 27 kohta.

Rahvusringhääling NOS märkis, et veamäär on nüüd nii väike, et kahe partei toetus on sisuliselt võrdne.

Protsentides saaks VVD 15,2 kuni 16,9 protsenti häältest, PVV 15,8 kuni 17,6 protsenti häältest.

Peilingwijzer selgitas, et VVD toetus on püsinud viimastel nädalatel samal tasemel, PVV on viimase kuu jooksul kaotanud vähemalt kolm kohta.

Uuringu läbi viinud I&O Research kommenteeris, et kohtade arvu langus võib tuleneda VVD strateegiast jätta Wilders valitsuskoalitsioonist välja, teatas NOS.

"Potentsiaalsed PVV valijad võivad nüüd mõelda, et pole mõtet hääletada partei poolt, kes nagunii valitsusse ei saa," märkis NOS.

Rutte ütles, et ei tee koostööd Wildersiga pärast viimase kommentaare Hollandis elavate marokolaste kohta 2014. aastal. Detsembris mõisteti Wildersi nende väljaütlemiste pärast süüdi diskrimineerimises.

Wilders alustas ametlikult oma kampaaniaga laupäeval Rotterdami lähistel, rünnates taas osasid marokolasi, keda nimetas "saastaks".

Valimised toimuvad 15. märtsil.