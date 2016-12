Tšiilis oli võimas maavärin

(Foto: USGS)

Maavärin leidis aset Quellonist umbes 40 kilomeetri kaugusel edelas 34 kilomeetri sügavusel, vahendas BBC USA geoloogiateenistuse (USGS) teadet.

Teateid kahjustustest ei ole.

Tšiili hädaolukordade amet andis välja korralduse evakueerida Los Lagose regiooni rannikualadelt inimesed. "See meede on ettevaatusabinõu. Me anname korralduse evakueerida inimesed Biobio, Araucania, Los Riose ja Ayseni rannikualadelt," teatas amet.

Vaikse ookeani tsunaamihoiatuskeskus teatas varem, et kuni kolme meetri kõrguste ohtlike lainete võimalus on rannikualadel, mis asuvad kuni tuhande kilomeetri kaugusel maavärina epitsentrist. Hiljem keskus tühistas hoiatuse.

Ka Tšiili hädaolukordade amet kinnitas hiljem, et tsunamiohtu pole ning olukord Los Lagose regioonis on jälgimise all.

Kohaliku meedia teatel evakueeritakse ka Quelloni elanikud. "Ma olen elanud lõunas kümme aastat ja pole kunagi midagi sellist tundnud," ütles üks oma kodust lahkuv elanik.

Tšiili president Michelle Bachelet soovis Twitteri vahendusel maavärinast mõjutatud inimestele "jõudu ja vaprust". "Protseduurid hädaolukorraks on juba paigas," kirjutas ta.