Mehhikos hukkus muusikafestivalil tulistamises vähemalt neli inimest

Rand Playa del Carmeni kuurordis. (Foto: Victor Ruiz Garcia/Reuters/Scanpix)

BPM elektroonikamuusika festivali lõpuüritustel osalenud inimesed teatasid, et kuulsid klubis Blue Parrot tulistamist ja nägid põrandal surnukehi, vahendas BBC.

BPM-i korraldajad teatasid Facebookis, et "üksik tulistaja" tappis Blue Parroti ööklubi juures neli inimest. Vigastada sai vähemalt 12 inimest.

Korraldajate sõnul olid hukkunutest kolm festivali turvameeskonnaliikmed. Neljanda ohvri kohta ei ole infot avaldatud. Linnapea sõnul olid kolm hukkunut välismaalased.

Kohaliku politseijuhi Rodolfo del Angeli sõnul oli hukkunuid aga viis ja vigastatuid 15. Ta selgitas Milenio telekanalile, et tulistamine sai alguse "kahe inimese erimeelsustest".

Sidney Charles kirjutas Twitteris, et mängis Blue Parrotis tulistamise hetkel muusikat. Väidetavalt on filmitud ka video sellest, kuidas inimesed Blue Parrotist välja jooksevad.

Üks esimestest, kes tulistamisest teatas oli Šoti päritolu DJ Jackmaster. Ta kirjutas Twitteris, et "keegi" sisenes Playa Del Carmenis klubisse ja avas tule. "4-5 hukkunut ja palju haavatuid," kirjutas ta.

Samuti teatati tulistamisest klubis The Jungle, kus samuti BPM-i üritus toimus, kuid seda ei ole kinnitatud.

Tulistamised Mehhiko klubides ei ole ebaharilikud ning sageli seostatakse neid jõukude vägivallaga, kuid rünnaku alla satuvad tavaliselt klubid, mida külastavadki jõugud, mitte välisturistid.

BPM kestis kümme päeva ning sellel esines üle 375 muusiku, DJ ja artisti. Festivalil osaleb tuhandeid elektroonikamuusika fänne üle maailma. Kümnendat aastat peetud festival on populaarne välisturistide hulgas, eriti USA ja Suurbritannia turistide seas.

I was on the decks while shootings happened at blue parrot...me and my friends are safe. What a tragedy... — Sidney Charles Music (@SidneyCharlesM) January 16, 2017

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM — JACKMASTER (@jackmaster) January 16, 2017