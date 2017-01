New Yorgis sai rongiõnnetuses üle saja inimese vigastada

New Yorgis sõitis tipptunni ajal reisirong rööbastelt maha, kümned inimesed said vigastada.

Long Islandi Railroadi rong sõitis rööbastelt maha, kui saabus Brooklynis Atlanticu jaama, vahendasid BBC ja "Aktuaalne kaamera".

New Yorgi päästeameti teatel sai vigastada 103 inimest.

Reisijate sõnul oli kuulda valju kõmakat ja tunda tugevat raputust, mille tagajärjel osad inimesed kukkusid.

Osad vigastatud viidi minema kanderaamidel, osad aga istusid rongi kõrval, hoides jääpakke pea peal. Kellegi vigastused ei ole aga rasked.

Õnnetuse põhjus ei ole teada.

Terminal Atlantic ühendab üheksat metrooliini ja on linna üks rahvarohkemaid jaamu.

I want to thank all of the first responders working hard and caring for victims at the scene of the @LIRR #derailment at #AtlanticTerminal. — Eric Adams (@BPEricAdams) January 4, 2017

Thankfully, the injuries were relatively minor for the #LIRR #derailment. Service should be normal for the evening rush. @FiOS1News_LI https://t.co/CLcT5JXyBP — Gloria Chapa (@GloriaChapa1) January 4, 2017