Egeuse mere saarte juhid nõuavad Tsipraselt, et migrandid riigi mandriossa majutataks

Moria migrandikeskus Lesbose saarel. (Foto: AFP/Scanpix)

Lesbose, Chiose, Samose, Kosi ja Lerose juhid rõhutasid EUobserveri teatel, et saartel asuvad vastuvõtukeskused on juba pikemat aega ülerahvastatud.

Pärast seda, kui eelmise aasta kevadel jõustus Euroopa Liidu ja Türgi vaheline migratsioonilepe, peavad kõik saartele jõudnud varjupaigataotlejad ootama menetluse lõpuni saartel. See reegel on aga toonud kaasa selle, et hetkel on saartel - kus on elanikke umbes 200 000 - kokku umbes 15 000 migranti. Kokku on Kreekas umbes 60 000 migranti ja pagulast.

Peaminister Tsipras kohtumisel saarte linnapeadega mingit lubadust ei andnud.