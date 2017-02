Vastuolulise rahuplaani esitanud Ukraina rahvasaadik visati erakonnast välja

Ukraina Radikaalne Partei viskas oma fraktsiooni ridadest välja rahvaesindaja Andri Artemenko, sest ta üritas esitada USA presidendile Donald Trumpile nn alternatiivset rahuplaani. Prokuratuur alustas aga poliitiku suhtes kriminaalmenetlust riigireetmist käsitlevate seadusesätete alusel.

Artemenko kava nägi ette referendumi korraldamise Krimmi rentimiseks Venemaale 50-100 aastaks eeldusena Vene vägede lahkumisele Donbassist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

New York Timesi andmeil esitas Artemenko rahuplaani Trumpi advokaadi vahendusel julgeolekuülem Michael Flynnile enne viimase ametist vabastamist. Nii Ukraina kui ka Venemaa on hiljem rõhutanud, et ei pea mingisugust sellist rahuplaani võimalikuks.

Parteijuht Oleg Ljaško sõnul on Artemenko isetegevus partei peajoonega täielikult vastuolus.

"Artemenko algatus on täielikus vastuolus Radikaalse Partei fraktsiooni seisukohaga. Aastate jooksul, pärast Minski esimese ja teise rahuleppe sõlmimist pole Radikaalse Partei ja meie saadikurühma seisukoht muutunud. Minski lepped on vastuolus Ukraina rahvuslike huvidega. Ainus võimalus Putinit peatada, on jääda tugevaks. Me ei saa kaubelda territooriumite või suveräänsusega. Me ei saa vahetada Krimmi Donbassi või Donbassi Krimmi vastu," rõhutas Ljaško.

Ukraina peaprokurör Juri Lutsenko aga teatas hiljem, et Artemenko suhtes on võimud alustanud riigireetmist käsitlevat kriminaalmenetlust.