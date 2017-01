Julgeolekuametnik: välismaalt korraldatakse Venemaale üha enam küberrünnakuid

Nikolai Patrušev (vasakul) ja Vladimir Putin. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Viimasel ajal oleme märganud märkimisväärselt sagenenud katseid tekitada kahju Venemaa infosüsteemidele välisjõudude poolt," rääkis Patrušev Reutersi teatel ajalehele Rossiiskaja Gazeta antud intervjuus, mille täisversioon avaldatakse esmaspäeval.

"Üleilmseid internetioperaatoreid ja -pakkujaid kasutatakse laialdaselt, meetodid, mida nad kasutavad, arenevad aga pidevalt," sõnas Patrušev, kes on ühtlasi endine FSB direktor ning president Vladimir Putini lähedane liitlane.

Patrušev süüdistas USA presidendi Barack Obama administratsiooni, et see tahtlikult ignoreerib asjaolu, et peamised internetiserverid asuvad Ühendriikide territooriumil ja Washington kasutab neid luure- ja muudel eesmärkidel, et globaalset domineerimist jätkata.

Ta lisas, et loodetavasti õnnestub Moskval presidendiks saava Donald Trumpi administratsiooniga rajada konstruktiivne suhe.

USA luureteenistuste andmetel tellis Venemaa president Vladimir Putin küberkampaania, et toetada Donald Trumpi valimiskampaaniat ja õõnestada tema vastaskandidaadi Hillary Clintoni jalgealust. Venemaa on süüdistused tagasi lükanud ja nimetanud seda nõiajahiks.