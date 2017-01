Trump nimetas USA kaubandusesindajaks Robert Lighthizeri

Donald Trump. (Foto: Reuters/Scanpix)

Lighthizer oli USA kaubandusesindaja ka president Ronald Reagani ametiajal. Tema vastutusalad olid tööstus, põllumajandus, investeeringud ja kaubanduspoliitika.

"Tal on ulatuslik kogemus selliste lepete sõlmimises, millega kaitstakse meie majanduse tähtsamaid sektoreid ning ta on korduvalt võidelnud erasektoris selle eest, et ennetada halbadest lepetest tulenevat kahju ameeriklastele," lausus Trump avalduses. "Ta teeb uskumatult head tööd, pöörates ümber ebaõnnestunud kaubanduspoliitika, mis on varastanud ameeriklastelt niivõrd palju jõukust."

"Olen täielikult pühendunud presidendiks valitud Trumpi missioonile võrdsustada mänguväli ameerika töötajatele ning luua parem kaubanduspoliitika, mis oleks kasulik kõikidele ameeriklastele," ütles Lighthizer.

Sarnaselt Peter Navarrole, kelle Trump määras Valge Maja riikliku kaubandusnõukogu esimeheks, on ka Lighthizer kriitiline Hiina suhtes. Lighthizer on süüdistanud Hiinat ebaõiglates kaubanduspraktikates.

Trump on nüüdseks täitnud pea kõik kõrged ametikohad oma tulevases administratsioonis ning teiste seas Lighthizeri väljavalimisest järeldub, et Trump kavatseb täita lubaduse viljeleda karmimat kaubanduspoliitikat.

Trump on vastu 12 riigi läbiräägitud Vaikse ookeani ülesele kaubandusleppele (TPP) ning Põhja-Ameerika Vabakaubandusleppele (NAFTA), mis on tema hinnangul piiranud ühendriiklastele saadaolevaid töökohti. Lisaks kritiseerib ta ka Hiina "ebaausat" kaubanduspraktikat.