Schwarzenegger andis mõista, et jutt senatisse pürgimisest on enneaegne

California endine kuberner Arnold Schwarzenegger. (Foto: AFP/Scanpix)

Väljaanne Politico kirjutas neljapäeval osariigi mitme kõrge vabariiklase jutule viidates, et California vabariiklaste ringkonnad kihavad elevusest ning arutavad võimalust, mille kohaselt võib "Kubernaatori" hüüdnimega Shwarzenegger ja president Donald Trumpi terav kriitik hakata valimisedu korral pidama senaatoriametit Trumpi juhitavas Washingtonis.

Politico kohaselt oli tõenäoline, et Schwarzenegger võib kandideerimisotsuse langetamise korral kandideerida 2018. aasta vahevalimistel senatisse sõltumatu kandidaadina. Elevusele andvat lisamõõdet asjaolu, et Schwarzeneggeril õnnestub Trumpi sotsiaalmeedia kaudu piisavalt ärritada ning talle "naha vahele pugeda".

Juhul, kui Schwarzenegger peaks kandideerima senati vahevalimistel järgmisel aastal, mil ümber saab California osariigi kauase demokraadist senaatori ja 85-aastaseks saava Dianne Feinsteini ametiaeg, annaks valimisvõit talle püüne, kust järgneva 16 kuu vältel Trumpi irriteerida, vahendas Politico Vabariiklaste Partei tundmatuks jääda soovinud tippstrateegi sõnu.

Kui kuulduste kohta aru päriti, siis ekskuberneri kõneisik Daniel Ketchell sellist arengut ei välistanud.

Schwarzenegger aga kirjutas ise pühapäeval Facebookis ja andis mõista, et jutt senatisse kandideerimisest on enneaegne.

"Ma olen väga meelitatud, et kõik need inimesed on pöördunud minu poole senatisse kandideerimise asjus, kuid minu missiooniks on praegu tuua Wshingtoni tervet mõistust läbi valimispiirkondade reformi nii nagu me tegime siin Californias," selgitas ta. "Poliitilise eelise saamiseks valimispiirkondade jaotamine (nn gerrymandering - Toim.) on täiesti lõhkunud meie poliitilise süsteemi ja ma usun, et parim viis aidata seda parandada on teha seda väljaspoolt, tehes kampaaniat välimispiirkondade jaotuse sõltumatute komisjonide poolt. Ma tänan teid lahkete sõnumite ja kõige selle toetuse eest ja ma loodan, et te liitute samasuguse entusiasmiga minu võitlusega valimispiirkondade kallutatud jaotamise vastu."