Kommunistid mälestasid Moskvas Stalinit

Võib tunduda, et inimeste arv, kes läksid pühapäeval Kremli müüri äärde diktaator Jossif Stalini hauale lilli asetama, ei paista eriti suur. Kuid uuringud näitavad, et 46 protsenti venemaalastest kiidab Stalini ajaloolise rolli heaks ja see on kõige kõrgem näitaja viimase 70 aasta jooksul. Stalini surmast möödus pühapäeval 64 aastat.

Esimeseste seas pani Nõukogude Liidu kunagise juhi hauasambale lilli vene kommunistide liider Gennadi Zjuganov. Tema sõnul on Stalini majanduskogemus just praeguses kriisiolukorras eriti kasulik.

"Mõelge, Jossif Vissarionovitš Stalini 20 valitsemisaasta jooksul suurendas riik oma potentsiaali 70 korda, riigi majandusarengu tempod olid üle 16 protsendi, ajaloos pole midagi taolist olnud, Lenini-Stalini moderniseerimine ja Oktoobrirevolutsioon päästsid Vene riigi!," kuulutas Zjuganov.

Kes peaks täna päästma Venemaa, seda kommunistid täpselt ei tea, kuid nend ehinnagul on selge, et praegusele võimule ei tasu loota.

End kommunistiks nimetav Oksana rääkis, et praegused võimuolijad eesotsas Vladimir Putiniga on tüüpiline kodanlus. "See on kapitalism. Stalin aga seisis rahva eest, ta töötas ööpäev läbi. Aga need inimesed... Venemaa käib alla. Ja sellest saavad aru kõik, kel on Venemaal pea õlgadel ja kes ei ole televisiooni abil zombideks muudetud," ütles naine.

Kogu tseremoonia, millest võttis osa mõnisada inimest, kestis vähem kui tund aega.