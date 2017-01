Pence: NATO ajalooline missioon jätkub ka Trumpi ajal

USA tulevane asepresident Mike Pence. (Foto: Reuters/Scanpix)

Pence'i tegi kommentaari pärast seda, kui Trump nimetas nädalavahetusel Timesi ja Bildi intervjuus allianssi "iganenuks", vahendas Politico.

"NATO ajalooline missioon jätkub. Ma olen kindel," ütles Pence NBC-ile antud intervjuus.

Samal ajal põhjendas Pence osa Trumpi poolt NATO aadressil tehtud etteheidetest. Tulevane asepresident rõhutas, et NATO liikmesriigid peavad oma kaitsekulutusi tõstma ning laiendama oma tegevust, et võtta senisest rohkem tähelepanu alla ka võitlus rahvusvahelise terrorismiga.

"NATO peab ümber tõlgendama oma missiooni, mis puudutab islamistlikule terrorismile vastu astumist, ISIS-e ohtu ja ohtu, mida see kujutab liikmesriikidele," selgitas ta.

Pence tuletas ka meelde, et suurem osa liikmesriikidest ei kuluta riigikaitseks NATO poolt eesmärgiks seatud kaht protsenti SKP-st. USA kulutab oma SKP-st riigikaitsele umbes 3,3 protsenti.

Pence tunnistas, et Venemaa poolt valimiste ajal korraldatud küberrünnakud ja häkkimiskampaania näitavad, et Moskval puudub Washingtoni vastu respekt.

"Tõepoolest, selles pole mingit kahtlust, et nad näevad meid rivaalina," sõnas ta Venemaa kohta. "Kuid ei ole ka mingit kahtlust, et Venemaa tegevus, mida kinnitas möödunud nädalal ka tulevane president, ehk informatsiooni lekitamine ja häkkimine viimaste valimiste ajal, näitavad täielikku respekti puudumist Ameerika Ühendriikide vastu."

Tulevase administratsiooni suhtumine NATO-sse on olnud kahetine - kui Trump ise on allianssi sageli kritiseerinud, siis tema tulevased ministrid ja kõrged ametnikud - eriti näiteks kaitseministriks pürgiv erukindral James Mattis - on NATO-t väga oluliseks pidanud. Mattis nimetas kusjuures NATO-t hiljuti "kaasaja, tõenäoliselt ka kogu ajaloo, edukaimaks sõjaliseks liiduks".

Üleminekumeeskonna pressiesindaja Sean Spicer üritas teatavat vastuolu selgitada väitega. et Trump räägib pigem sellest, mida allianss teeb ja on võimeline tegema, mitte aga alliansi sisulisest kontseptsioonist.

"Nii nagu ka ÜRO puhul, arvan ma, et tulevane president ei pea seda nii produktiivseks kui ta võiks olla. Ja ma arvan, et on foorumi eksisteerimise ja selle tulemuste vahel on suur vahe," lausus Trumpi meeskonna kõneisik.

Pence: Manningu puhul tegi Obama vea

Kolmapäeval kritiseeris Pence teravalt ka ametist lahkuda presidendi Barack Obama otsust leevendada lekitaja Chelsea Manningu vanglakaristust.

Tulevase asepresidendi sõnul on Manningu näol tegu riigireeturiga, kellest poleks kunagi tohtinud mingit märtrit teha. Pence rõhutas, et 750 000 dokumendi avaldamisega Wikileaksi kaudu seadis Manning ohtu riikliku julgeoleku ning ameeriklaste ja ameeriklastega koostööd teinud afgaanide elud.