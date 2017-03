"Välisilm": Eestit tabas Saksa poliitikute "tähesadu"

Saksamaa parlamendi ehk Bundestagi valimised on küll alles sügisel, kuid tegelikult käib kampaania juba mõnda aega. Ühtpidi on kampaaniaga seotud ka Eesti, vahendas ETV saade "Välisilm".

Hiljuti tabas Eestit Saksa "tähesadu". Balti riike külastasid järjest Saksa välisminister Sigmar Gabriel ja kaitseminister Ursula von der Leyen. Mõlemad kõnelesid julgeolekupoliitikast ja NATO-st.

Baltimaad on saanud NATO lakmuspaberiks. Need poliitikud, kes tahavad näidata, et nende riigid panustavad tõsiselt julgeolekusse, eksponeerivad end siin - NATO eesliinil.

Sellel on kaks põhjust - Venemaa on tõestanud, et võib oma huvide eest ninasid veriseks lüüa, ja USA on andnud Euroopale mõista, et ei tasu end ameeriklaste selja taha peita.

"Ma pean seetõttu õigeks, et Euroopa tunnistab, et see aeg on möödas, kui USA kandis kaitsekulutuste põhiraskust. USA-l on sama suur sisemajanduse kogutoodang kui Euroopal. Ameeriklastelt pole põhjust rohkem nõuda," nentis välisminister Gabriel.

Siiski sõnastasid ministrid oma nägemust Saksamaa panustamisest kaitsesse mõnevõrra erinevalt. Konservatiivist kaitseminister eksponeeris end Ämaris õhuturbehävitajatega ning ütles, et Bundeswehr on kõhnaks säästetud ja reformitud.

"Seetõttu on Bundeswehri sõdurite ja minu kui kaitseministri jaoks tähtis, et me ühelt poolt täidame Bundeswehris haigutavad tühikud, mis on tekkinud aastatepikkuse säästuprogrammi tagajärjel. Teisalt peame astuma samme väe moderniseerimiseks. Eeskätt küberteema on järgmise kümnendi märksõna," selgitas kaitseminister Ursula von der Leyen.

Sotsiaaldemokraate esindav värske Saksa välisminister oli Saksamaa relvastamise vajaduse osas tagasihoidlikum.

"Ka Saksamaa peab rohkem pingutama - siin pole kahtlust. Tuleb aga järele mõelda, kas ülejäänud eurooplased tahaksid enda kõrvale sellist Saksamaad, kes rohkem kui 60 miljardit eurot aastas Bundeswehri paigutab. Nii see oleks, kui kahe protsendi eesmärki võtta sõna-sõnalt," lausus ta.

Saksamaal tulevad septembris valimised. Aga miks kaitsepoliitika teema?

Lähtudes vanast naljast karu, hundi ning jänesega - siis kui Venemaa on Karu, Ameerika Hunt, kas Euroopa võiks sattuda Jänese rolli? Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa on kaaluvihid stabiilsuse hoidmisel Euroopas, USA teisel pool ookeani. Brexit lõi siinpoolse kaalukausi kõikuma. Siis tuli Donald Trump ja kõigutas sealpoolset. Prantsusmaa, Holland ja Saksamaa on järgmised.

Olukorda valimisteks valmistuva Saksamaa valimistel kommenteeris "Välisilma" stuudios Tartu Ülikooli professor Andres Kasekamp. Video lisatakse artiklile.