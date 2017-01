Itaalia peaminister tunnistab tõrkeid laviinile reageerimises

Lumelaviinis hukkunud Gabriele D Angelo matused Farindola linnas. (Foto: La Presse/SIPA/Scanpix)

Gentiloni ütles parlamendile, et valitsus ei karda tõele silma vaadata, kuid esialgu on veel vara süüdlastest rääkida, need peab välja selgitama kriminaaljuurdlus.

Itaalia keskosas Abruzzo piirkonna mägedes asuv kolmekorruseline spaahotell Rigopiano mattus lumelaviini alla eelmise kolmapäeva öösel pärast piirkonda raputanud maavärinaid.

Päästeteenistuse hädakõnede salvestustest on teatavaks saanud, et esimesele teatele laviinist reageeriti Pescara prefektuuris kinnitusega, et hotelliga on kõik korras.

Praeguseks on selgunud, et laviini alla jäänud kolmekorruselises hotellis sai surma 24 inimest ja viis on seni veel leidmata.