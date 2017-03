May sõnul tahab Sturgeon Šoti iseseisvust iga hinna eest

Suurbritannia peaminister Theresa May kurjustas Konservatiivse Partei Šotimaa konverentsil sealsete iseseisvuslastega.

May sõnul on iseseisvuse taotlemine muutunud Šotimaa Rahvuslikule Parteile kinnisideeks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nicola Sturgeoni juhitav Iseseisvuspartei kannatab May sõnul silmaklappidega natsionalismi all ning tahab Šotimaa iseseisvust iga hinna eest.

"Šotimaa Iseseisvuspartei keskendub ainult ühele asjale: iseseisvusele. Nende jaoks pole oluline õigete asjade tegemine. Iseseisvuspartei mängib poliitikat nagu oleks see mäng. Kuid poliitika pole mäng ja allakäivate avalike teenuste haldamine Šotimaal on liiga oluline, et sellest mööda vaadata," rääkis May.

Samas ütles May, et Šotimaa iseseisvumine ei ole majanduslik küsimus.

Ta rõhutas ka, et pärast Brexitit muutub Suurbritannia erinevate osade omavaheline solidaarsus veelgi olulisemaks.