Helsingis sõitis Eesti numbrimärgiga auto jalakäijate sekka

Helsingis sõitis Eesti numbrimärgiga auto metroopeatuse lähistel kõnniteel olnud inimeste sekka, viga sai neli inimest.

Vahejuhtum leidis aset Helsingi idaosas Siilitie metroopeatuse juures. Päästeameti teatel sai viga neli inimest, kellest kolme vigastused on rasked, kirjutab Helsingin Sanomat. Päästeametit teavitati kell 13.46.

"Mitte miski ei viita sellele, et tegu oli tahtlik. Rohkem viitavad asjaolud õnnetusele," ütles politseinik Henri Helminen Helsingi politseist. Politsei teatel võis auto 30. eluaastates juhti tabada haigushoog, mille tagajärjel kaotas ta sõiduki üle kontrolli. Hetkel puuduvad viited, et juht oleks olnud mõne aine mõju all, kirjutas uudisteagentuur STT.

Autol on Eesti numbrimärk, kuid autojuhi kodakondsus pole veel selgunud ja tal on Soome juhiluba. Volvo marki auto omanik pole teada, aga sõidukit ei pea politsei varastatuks. "Auto juht peeti kinni ning tundub, et tema viga ei saanud," lisas Helminen.

Päevalehe Helsingin Sanomat reporteri Jukka Vuorio sõnul on vigastatud minema toimetatud. Sündmuspaik eraldati ja sealne liiklus peatati.

Tema sõnul ütlevad kohapealsed inimesed, et sõiduauto sõitis metroojaama parklasse viivast kaitsepiirdest suurel kiirusel üle ning otsa mitmele jalakäijale. Seejärel liikus auto parklasse, kus tabas mitut teist sõidukit.

Soome rahvusringhäälinguga Yle rääkinud inimeste sõnul sõitis auto enne jalakäijate tabamist mööda kõnniteed umbes 300 meetrit.