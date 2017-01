Rootsi ettevõtja ja endine rahandusminister sattusid põdrajahiga seotud korruptsiooniskandaali

Rootsi endine rahandusminister Anders Borg. (Foto: Ints Kalnins/Reuters/Scanpix)

Investeerimisettevõtte Industrivarden juht Fredrik Lundberg on uurimise all, kahtlustatuna altkäemaksu andmises mitme põdrajahiga seoses, vahendas Financial Times ühe tema ettevõtte pressiteadet.

Endine paremtsentristist rahandusminister, praegune investeerimisfirma Kinnevik asejuht ja Citigroupi nõunik Anders Borg on uurimise all seoses väidetava altkäemaksu võtmisega, teatasid Rootsi korruptsiooniga tegelevad prokurörid.

Lundberg korraldab aastas kahte kuni kolme metsandusettevõtte Holmen jahilkäiku ning prokuratuur on uurinud neid alates 2015. aastast. Lundberg on ise Holmeni juhatuses. Rootsis on pikaajaline traditsioon, et ettevõtjad viivad oma külalisi põdrajahi hooajal jahile ning Lundberg on teinud seda Holmenis enam kui 20 aastat.

Mõlemad mehed kuulati neljapäeval üle. Prokuröride sõnul on neil seoses altkäemaksuga "põhjendatud kahtlus". Mõlemad mehed, samuti Holmen on eitanud, et on midagi valesti teinud.

"Ma olen veendunud, et nii Holmen kui ka mina oleme teinud kõike õigesti ja rikkumisi ei ole olnud," ütles Lundberg pressiteates.

"Holmeni korraldatud jahid Norrköpingi piirkonnas on aastakümnete pikkune traditsioon ja pakub võimalust kohtuda Holmeni töötajate, samuti väliskülalistega," lisas ta.

Borgi kaitsja Hans Strandberg ütles, et küsitlemine puudutas 2014. aasta oktoobris toimunud jahti, kui Borg ei olnud enam rahandusminister. Tema sõnul viitavad prokurörid faktile, et Borg kutsuti jahile 2014. aasta kevadel, kui ta oli veel ministriametis.

Prokuröride sõnul läks reis maksma 7000 krooni, mille eest Borg ei maksnud. "Ta kavatses selle eest maksta, kuid siis kaotas valimistel. Prokuröridel pole põhjust selle uurimisega edasi minna," ütles Strandberg, lisades, et Borg ja Lundberg on olnud 30 aastat sõbrad.

Tegemist on ühega viimase aja mitmest skandaalist, mis Rootsit on tabanud. Ettevõte Telia peab ilmselt maksma 1,4 miljardit dollarit trahvi seoses altkäemaksu uurimisega ning Fingerprint Cardsi endine juht on saanud süüdistuse siseinfoga kauplemises. Nordea, Ericsson ja Swedbank on aga väidetavalt finantsrikkumisi toime pannud.