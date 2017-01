Hollande: ISIS-ega võitlemine peatab terrorirünnakud kodumaal

Prantsusmaa president Francois Hollande Iraagis. (Foto: Christophe Ena/SIPA/Scanpix)

Hollande viibib Iraagis visiidil koos kaitseministri Jean-Yves Le Drian'ga ning külastab ka Kurdistani autonoomset piirkonda, vahendas thelocal.fr.

"Tegutsemine terrorismi vastu siin, Iraagis takistab ka terroritegusid meie oma maa pinnal," ütles Hollande Bagdadi lähistel terrorismivastase üksuse baasis.

Prantsusmaa on USA juhitud koalitsioonis suuruselt teine panustaja ning viinud läbi tuhandeid õhurünnakuid ISIS-e vastu Iraagis ja Süürias, samuti andnud Iraagi vägedele varustust, väljaõpet ja nõu.

Iraagi väed varisesid kokku, kui ISIS-e võitlejad 2014. aasta suvel Mosuli linna ja mitu teist piirkonda enda kontrolli alla võtsid.

Prantsusmaa liitus USA koalitsiooniga 2014. aasta septembris. Prantsusmaa 14 Rafale hävituslennukit on paigutatud Jordaaniasse ja Araabia Ühendemiraatidesse. 500 Prantsuse sõdurit annavad Iraagi jõududele väljaõpet ning liikursuurtükid CAESAR on paigutatud Mosulist lõunapoole, et toetada kestvat operatsiooni linna tagasivõtmiseks.

60-liikmelisse Iraagis ISIS-e vastu võitlevasse koalitsiooni kuuluvad teiste hulgas ka Austraalia, Itaalia ja Suurbritannia.