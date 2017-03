Fotod: Gruusias avaldati meelt telekanali Rustavi-2 toetuseks

Tuhanded inimesed väljendasid Gruusia pealinna Tbilisi kesklinnas rõõmu Euroopa inimõiguste kohtu otsuse üle, millega tühistatakse Gruusia ülemkohtu otsus telekanali Rustavi-2 tagastamise kohta endisele omanikule.

Rustavi-2 on Gruusia opositsiooni peamine telekanal, endine omanik Kibar Khalvashi on aga väga valitsusmeelne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rustavi-2 on ka Gruusia vaadatuim telekanal ning selle omanik on aastate jooksul korduvalt vahetunud.

Telekanal oli soosiv endise presidendi Mihhail Saakašvili suhtes ning Khalvashi on veendunud, et just Saakašvili sundis teda kanali omanikeringist lahkuma.