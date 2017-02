Merkel: NATO eesmärke tuleb täita

NATO liikmesriikide lipud Brüsselis peakontori ees. (Foto: Francois Lenoir/Reuters/Scanpix)

Kantsler Angela Merkel ütles laupäeval, et Saksamaa peab täitma oma kohustust ning suurendama kaitsekulutusi.

NATO eesmärk on, et liikmesriigid kulutaksid kaitsevaldkonnale vähemalt 2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT), vahendas Reuters.

"Kohustusi tuleb täita ning teised nõuavad meilt seda. Ma arvan, et neil on õigus, et Saksamaa peab samuti oma kohustusi täitma," sõnas Merkel enda valimisringkonnas Stralsundis peetud kampaaniaüritusel.

USA president Donald Trump on korduvalt öelnud, et kõik NATO liikmesriigid peavad täitma oma kohustusi ja kulutama kaitsele 2 protsenti SKT-st, milles leppisid kõik liikmesriigid kokku 2014. aastal.

Praegu kulutab vähemalt 2 protsenti kaitsevaldkonnale vaid viis NATO riiki, nende seas Eesti.