Soome pressinõukogu andis ringhäälingule Sipiläga seotud juhtumis õiguse, teiste küsimuste arutamine jätkub

Soome peaminister Juha Sipilä. (Foto: AFP/Scanpix)

Täpsemalt puudutas avaliku sõna nõukogu (Julkisen sanan neuvosto (JSN ) ehk Eesti mõistes Pressinõukogu - Toim.) menetlus Yle uudist, mis käsitles Sipilä ja tema lähisugulaste äriasjadest tulenevaid võimalikke vastuolusid ehk seda, et Sipilä sugulastele kuuluv firma Katera Steel sai suure tellimuse riigile kuuluvalt Terrafame kaevanduselt.

Kaebus puudutas küsimust, kas Yle oleks pidanud enne uudise avaldamist ootama igal juhul ära peaminister Sipilä kommentaari. Soome ajakirjanduseetika koodeksis on kirjas, et "kui selgelt ära tuntava isiku või osapoole tegevuse kohta on kavas avaldada informatsiooni, mis asetavad viimase avalikkuse ees väga negatiivse tähelepanu alla, tuleb kriitika sihtmärgile anda võimalus esitada samaaegselt oma nägemus".

Pressinõukogu tegi Yle uudist puutudava otsuse hääletades.

Otsuse kohaselt oli peaministrit näidatud negatiivses, kuid mitte väga negatiivses valguses. JSN-i hinnangul räägiti uudises peaministri sugulaste äritegevusest suhteliselt neutraalselt ning toodi esile vaatenurki, mille kohaselt pole peaminister olnud nendest asjaoludest teadlik. Samuti rõhutas JSN, et peaministril tuleb oma ametist tulenevalt taluda tavapärasest suuremat kriitilist avalikku tähelepanu.

JSN-i hinnangul oleks Yle tegelikult täitnud kriitika sihtmärgile sõna andmise nõuet ka siis, kui tähelepanu oleks olnud väga negatiivne - nimelt tsiteeriti uudises peaministri kommentaare, mis puudutasid sama teemat, kuid olid antud teisele väljaandele.

Samaaegselt käsitles JSN ka ajalehe Suomen Kuvalehti poolt 30. novembril avalikustatud uudist, kus esitati kahtlus, et Yle juhatus on jätnud osa uudistest peaministri poolse survestamise tõttu avaldamata.

JSN leidis, et Yle peatoimetaja Atte Jääskeläinen sai artikli tõttu väga negatiivset tähelepanu ning ajalehe toimetus oli sellest teadlik. Sellest hoolimata ei andnud Suomen Kuvalehti Jääskeläinenile samaaegselt sõna, kuigi see oleks olnud võimalik artikli avaldamist edasi lükates.

JSN menetleb endiselt veel kaht Terrafame juhtumiga seotud kaebust. Ühel juhul on küsimuseks, kas Yle uudisteportaalis avaldatud artiklid on parandatud ajakirjanduseetika põhimõtete kohaselt. Teisel juhul üritab JSN jõuda selguseni, kas Yle tervikuna on rikkunud eetikakoodeksit ja kas Yle juhtkond on piiranud ajakirjanike tegutsemisvabadust Terrafame-teema käsitlemisel.

Lisaks valmistab JSN ette avaldust, milles võetakse seisukoht, kas peaminister Sipilä on piiranud Yle või sealsete ajakirjanike sõnavabadust.

Soomes sai novembri lõpus alguse skandaal, mis on seotud peaminister Juha Sipilä väidetava katsega rahvusringhäälingu uudistetööd mõjutada. Juhtum viis terava vastasseisuni ajakirjanike ja Yle peatoimetaja Atte Jääskeläineni vahel ning selle tulemusena lahkus toimetusest ka kogenud ajakirjanikke. Tüli tekkis artiklist, mis käsitles Sipilä ja tema lähisugulaste äriasjadest tulenevaid võimalikke vastuolusid ehk seda, et Sipilä sugulastele kuuluv firma Katera Steel sai suure tellimuse riigile kuuluvalt Terrafame kaevanduselt.

Väide, et peaminister on survestanud rahvusringhäälingut ning et Yle juhtkond ja peatoimetaja on ajakirjanike tööd sellel teemal piiranud, on saanud Soome ühiskonnas palju vastukaja ning skandaalile on antud ka kõlavaid nimesid nagu "Yle-kohu" ja "Sipilä-gate". Sipilä ise on kriitika tagasi lükanud ja öelnud, et ka temal on kodanikuna õigus nõuda ajakirjanikelt eksitava informatsiooni korrigeerimist.

Juhtumi tõttu on rahvusringhäälingus endiselt pinged juhtide ning ajakirjanike vahel. Seetõttu otsustasid rahvusringhäälingu juhatus ja vastutavad toimetajad, et Yle ajakirjandusliku otsustusprotsessile tuleb teha välisaudit, mille viib läbi Helsingi Ülikooli haldusõiguse professor Olli Mäenpää. Audit peaks saama valmis maikuuks.