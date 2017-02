Teabeamet hindab Venemaa otsese sõjalise ründe ohu NATO riikidele tänavu madalaks

Ajaloolistes vormides Vene sõdurid Moskva Punasel väljakul (Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Scanpix)

Välisluurega tegeleva teabeameti värske aastaraamatu kohaselt on tänavu Venemaa otsese sõjalise ründe oht NATO liikmesriikidele madal.

"Arvestades asjaolu, et Venemaa valitsuse näol on tegemist autoritaarse režiimiga, ei saa siiski täiesti välistada ohtu, et Venemaa juhtkond teeb strateegilise valearvestuse ja otsustab proovile panna NATO kollektiivkaitse toimimise," märgib teabeamet.

Aastaraamat tõdes, et Vene režiimil vaja alati esiplaanil hoida välisvaenlase kuvandit, et juhtida tähelepanu kõrvale riigisisestest probleemidest ning summutada ühiskonna demokraatiataotlusi.

Ka tänavu on Venemaa relvajõudude aktiivsus tõenäoliselt kõrge ning eeldatavalt jätkuvad ootamatud ulatuslikud lahinguvalmiduse kontrollid ning suurimat aktiivsust võib oodata septembris suurõppuse „Zapad – 2017“ ajal.

Eeldatavalt harjutatakse õppusel regionaalset konflikti NATO-ga Läänemere regioonis, kus Vene sõjalaevastik demonstreerib ka edaspidi oma kohalolekut maailmamerel, varustab intensiivselt meritsi Süürias paiknevat väekontingenti.

Tõenäoliselt jätkub Vene relvajõudude grupeeringu tugevdamine ning uute üksuste loomine Arktika piirkonnas, Krimmis ja Kaliningradis.

Vaatamata majanduslikele probleemidele on sõjandus Venemaa eelarves endiselt suuruselt teine kuluartikkel, mis ainuüksi ametlikel andmetel moodustab 3,7 protsenti SKP-st.

Teabeameti aastaraamatut näeb täismahus siit.