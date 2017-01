Venemaa pikendas Snowdeni elamisluba

Edward Snowden videosilla vahendusel toetajatega vestlemas. (Foto: Reuters/Scanpix)

Pressiesindaja andis Facebooki postituses mõista, et otsus elamisluba pikendada võeti vastu äsja.

"Meediaväljaanded on vahendanud, et Luure Keskagentuuri (CIA) endine asejuht Michael Morell teatas, et Venemaa presidendil on "suurepärane võimalus" teha presidendiks valitud Donald Trumpile inauguratsiooni ajaks kingitus andes välja endise USA luuretöötaja Edward Snowdeni. Kuidagi kummalised on need "endised" neil. Suurbritannia "endine" kaevas Ameerika presidendi kohta mingi jaburuse välja. Ameeriklane aga ei tee esimest korda vägagi inimvaenulikke avaldusi. Mitte kaua aega tagasi kutsus see sama Morell üles tapma Süürias venelasi. Kõige naljakam on see, et olles ise endine CIA juht ei tea ta, et Snowdeni elamisluba Venemaal pikendati alles äsja paari aasta võrra," kirjutas Zahharova.

Snowden lekitas 2013. aastal miljoneid dokumente Ühendriikide valitsuse luuretegevuse kohta ja põgenes seejärel riigist. Teda ähvardab USA-s süüdistus, milles süüdimõistmise korral võib teda oodata 30-aastane vangistus.

Snowden sai 2013. aastal Venemaal poliitilise varjupaiga ja tal on 1. augustist 2014 Venemaal kolmeaastane elamisluba. Tal on Venemaal töö, mis on elamisloa saamise tähtsaim eeldus.

Snowden ise aga avaldas äsja heameelt, et ametist lahkuv USA president Barack Obama leevendas teisipäeval märkimisväärselt saladokumentide WikiLeaksile lekitamise eest spionaažis süüdi mõistetud Chelsea Manningu vanglakaristust.

Manning, kes vahepeal on vahetanud eesnime ning sugu, pääseb nüüd vabadusse juba maikuus.