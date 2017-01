Trumpi nõunik: Vene sanktsioonide tühistamine on arutlusel

President Donald Trumpi nõunik Kellyanne Conway. (Foto: Albin Lohr-Jones/CNP/AdMe/SIPA/Scanpix)

USA presidendi nõunik Kellyanne Conway ütles, et peagi on võimalik Venemaa-vastaste sanktsioonide leevendamine.

"Kõik see on praegu arutamisel," vastas ta neljapäeval FoxNewsi teleusutluses ajakirjaniku küsimusele.

Ajakirja Politico ajakirjanik Susan Glasser ütles, et tõenäoliselt valmistub president Donald Trumpi administratsioon tühistama ühepoolselt Venemaale kehtestatud sanktsioone.

"Kuulsin, et Trumpi administratsioonis ringleb presidendi seadluse eelnõu, millega leevendatakse Vene-vastaseid sanktsioone. Kas see kinnitatakse enne Rex Tillersoni välisministriks määramist?" säutsus ta Twitteris, täpsustades järgmise säutsuga: "Mõni allikas ütles, et seadlusega tühistatakse sanktsioonid ühepoolselt."

Glasseri säutsudest ei selgu, kas jutt on kõikide meetmete tühistamisest või vaid nende leevendamisest.