Türgi parlamendis puhkes põhiseaduse arutelu ajal kaklus

Väljaanne Newsweek väidab oma allikatele tuginedes, et USA valimiste mõjutamisest tingitud pinged Venemaa juhtkonnas viisid möödunud aasta suvel selleni, et ametist lahkus presidendi administratsiooni juht Sergei Ivanov, kes asendati Anton Vainoga. Samuti väidetakse artiklis seda, et Trumpi meeskonna esindaja ja Vene duumasaadiku vahelise kohtumise jälgimisega oli seotud Eesti teabeamet.