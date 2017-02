Juncker kahtleb EL-i ühtsuses Brexiti-läbirääkimistel

(Foto: Philippe Huguen/AFP/Scanpix)

Juncker ütles pühapäeval Deutschlandfunk raadios eetrisse minevas intervjuus, et kahtleb, et ülejäänud 27 liikmesriiki suudavad hoida ühist rinnet kui nad räägivad läbi Suurbritannia lahkumise üle Euroopa Liidust, vahendas Reuters.

"Teised 27 liikmesriiki ei tea veel seda, kuid britid teavad väga hästi, kuidas nad sellega tegelevad," ütles ta. "Nad võivad lubada riigile A üht, riigile B teist ja riigile C kolmandat ning lõpptulemus on see, et ühtset Euroopa rinnet ei ole," lisas Juncker.

Ta rõhutas, et Suurbritannia ei tohi pidada läbirääkimisi kaubanduskokkulepete üle seni, kuni ta on Euroopa Liidu liige.