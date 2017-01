Trump: vaid rumalate inimeste arvates on head suhted Venemaaga halb asi

Donald Trump (Foto: AFP/Scanpix)

Trumpi kommentaarid Twitteris tulid pärast seda, kui USA luureametid avaldasid raporti, milles ütlesid, et Venemaa president Vladimir Putin püüdis aidata Trumpi presidendivalimistel võidule, vahendas BBC.

Twitterisse tehtud postitustes lubas Trump teha Venemaaga koostööd, et "võib-olla lahendada osa paljudest maailma pakilisematest probleemidest".

Ta kirjutas, et heade suhete saavutamine Venemaaga ei ole halb asi ning "üksnes rumalad inimesed või lollid arvavad, et see on halb".

Ta lisas, et Venemaa austab USA-d rohkem, kui tema on president.

Trump ütles oma valimiskampaania ajal korduvalt, et tahab parandada suhteid Venemaaga. Putin on nimetanud Trumpi "arukaks meheks", kes mõistab kiiresti oma rolli.

Trump on ka korduvalt seadnud kahtluse alla USA luureagentuuride väited, et Venemaa on valimiste ajal toimunud häkkimiste taga.

Trump ütles, et demokraadid on ise süüdi hooletuses, mis võimaldas nende servereid häkkida. "Ainus põhjus, miks kehvalt kaitstud Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) häkkimisest räägitakse, on see, et demokraatide kaotus oli nii suur, et neil on piinlik," kirjutas Trump laupäeval Twitteris.

Pärast seda, kui luurejuhid informeerisid Trumpi reedel nende koostatud raportist, ütles ta, et austab luurekogukonna tehtud tööd. Ta rõhutas, et valimiste tulemusi häkkimine ei mõjutanud.

Venemaa ei ole USA luureraportit kommenteerinud, kuid on varem eitanud väiteid valimiste mõjutamisest.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017