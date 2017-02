Stoltenberg: NATO vajab nii asjalikke suhteid Venemaaga kui ka heidutust

NATO peasekretär Jens Stoltenberg. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Me tahame Venemaaga suhteid arendada, me ei taha seda isoleerida, me ei vaja uut külma sõda ja teeme tööd paremate suhete nimel Venemaaga. Ja teeme ka edaspidi nimelt seda," ütles Stoltenberg neljapäeval Brüsselis pressikonverentsil.

Tema sõnutsi peavad suhted rajanema sellistel aluspõhimõtetel nagu "kõikide Euroopa riikide, sh Ukraina ala terviklikkuse austamine".

Ta lisas, et seejuures jätkab NATO Venemaa suhtes heidutusmeetmete tugevdamist.

"Loomulikult peame ühendama suhtlemise heidutusega. Me võime suhelda, ja tagada samal ajal karmi ennustatava ja kindla heidutuse," märkis NATO peasekretär.

NATO paigutab vägesid Ida-Euroopasse kaalutletult

NATO vägede Ida-Euroopasse paigutamine on kaalutletud ja kaitseiseloomuga, mistõttu jõudude hulk piirkonnas ei tule võrdväärne Venemaa koondatavate jõududega, sõnas peasekretär Stoltenberg.

"Me ei paiguta sama palju tanke ja lennukeid kui Venemaa. Meie eesmärk on ennetada kokkupõrget, mitte seda esile kutsuda," märkis ta.

"Neli mitmerahvuselist lahingurühma jõuavad juuniks täieliku tegutsemisvõimeni," lisas Stoltenberg.

Tema sõnutsi "on need märgiks Atlandi-ülesest koostööst ja NATO otsustavusest ja on selge märguanne igale võimalikule ründajale".

NATO-l käib Ukraina juhtkonnaga täiemahuline suhtlus

Stoltenberg lausus, et kohtub Müncheni julgeolekukonverentsil Ukraina presidendi Petro Porošenkoga.

Ta märkis, et alliansil käib Ukraina juhtkonnaga täiemahuline suhtlus.

"Läinud nädalal väisas NATO peakorterit Ukraina peaminister ja osales nõukogu istungil. Meil on väga tihe poliitiline suhtlus Ukraina poliitiliste juhtidega - presidendi, valitsusega, ja NATO osutab Ukrainale endiselt reaalset ja poliitilist abi," ütles Stoltenberg.

"Ukraina on meie partner ja me hindame partnerlust temaga kõrgelt," ütles peasekretär.

NATO kiitis heaks lõuna sõlmkeskuse loomise

NATO kaitseministrid kiitsid kolmapäeval heaks lõuna strateegilise suuna jaoks sõlmkeskuse loomise Napolis asuvas alliansi ühendväejuhatuses, selgitas Stoltenberg.

"NATO seisab silmitsi väljakutsetega, mis on keerukamad kui kunagi varem pärast külma sõja lõppu ning allianss vastab sellele. Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast lähtuvate ohtude tõrjumine on osa sellest vastusest," ütles Stoltenberg Brüsselis NATO peakorteris kaitseministrite kohtumise esimese päeva lõppedes.

Uuest keskusest saab sõlmpunkt NATO teadlikkuse suurendamisel piirkonnast lähtuvatest väljakutsetest ja meie võimest neile vastata, sõnas ta. "Keskuses asub tööle umbes 100 inimest, kes hakkavad hindama võimalikke ohte ja lävima partnerriikide ja -organisatsioonidega."

Stoltenberg lisas, et sõlmkeskuse loomine on kõigest osa NATO lõunatiivale suunatud algatustest. "Me tõhustame ka eelplaneerimist ning hoogustame väljaõpet ja õppusi, kaasates muuhulgas NATO reageerimisjõude (NRF)."

Kaitseministrid arutasid peasekretäri sõnul ka ühist luure-, seire- ja õhuluurevõimekust. "See koondab infot NATO AWACS lennukitelt ning liikmesriikide ressurssidelt maismaal, merel, õhus ja kosmoses. Õige pea saadetakse Sitsiiliasse seiredroonid, mis hakkavad luurepilti panustama," lausus Norra ekspeaminister.

Stoltenbergi sõnul otsustasid ministrid töötada AWACS-lennukite vananemise järgseks ajaks umbes 2035. aasta paiku välja neid asendavad võimed. "See aitab meil tulla toime väljakutsetega lõunanaabruses, toetada meie kaitsevõimet ja heidutust mis tahes ohu vastu."

NATO leppis kokku kohaloleku suurendamise Musta mere regioonis

NATO kaitseministrid leppisid kokku ka alliansi kohaloleku suurendamise Mustal merel, kiitsid heaks uuendatud küberkaitseplaani ning jõudsid kokkuleppele järgmistes sammudes alliansi sõjalise juhtimisstruktuuri moderniseerimiseks, lisas Stoltenberg.

Stoltenbergi sõnul suurendab NATO oma kohalolekut Musta mere piirkonnas maismaal ja õhus, toetudes Rumeeniasse saadetavale rahvusvahelisele brigaadile.

Brigaadi staapi on nõustunud mehitama kaheksa liikmesmaad, viis riiki saadavad brigaadi koosseisu väljaõppe ja õhuturbe eesmärgil maavägede ja õhujõudude sõdureid, lausus ta.

Peasekretäri sõnul leppisid NATO kaitseministrid neljapäeval kokku kahes täiendavas meetmes. NATO suurendab merejõudude kohalolekut Mustal merel, korraldades senisest rohkem õppusi, ning annab alliansi alalisele mereväegrupeeringule Musta mere piirkonnas koordineerimisfunktsiooni teiste liitlasjõudude üle.

NATO on juba tugevdanud oma võrkude kaitset, loonud kiirreageerimismeeskondi ja aitab liikmesriikidel tugevdada küberkaitsemeetmeid, ütles peasekretär küberkaitsest rääkides.

Stoltenberg lausus, et kaitseministrid kiitsid heaks uuendatud küberkaitseplaani ja teekaardi küberruumi käsitlemiseks tegevusväljana. "See suurendab meie võimet teha koostööd, arendada võimeid ja vahetada infot. Küberkaitse on osa NATO vastusest hübriidsõjale."

Norra ekspeaministri sõnul moderniseeritakse NATO sõjalist juhtimisstruktuuri vastavalt alliansi kõrgete sõjaväejuhtide soovitustele.