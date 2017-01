Vilnius: suhtlemises Venemaaga peab olema põhimõttekindel

Leedu välisminister Linas Linkevicius (Foto: Emmanuel Dunand/AFP/Scanpix)

Vene suursaadiku Leedus Aleksandr Udaltsovi tegi esmaspäeval pärast kohtumist seimi esimehe Viktoras Pranckietisega ettepaneku parandada Vene-Leedu suhete õhkkonda.

"Parlamendiliikmete suhtlus on kiiduväärt asi. Küsimus on selles, mis on jutuks, aga protsess ise peab toimuma. Parlamendiliikmetel on vabadus arutleda, luua rühmi, kohtuda, kuid on väga tähtis, et see suhtlus oleks põhimõttekindel, et me ei räägiks mingilt kaitsepositsioonilt, justkui meil ei ole millagagi end kaitsta. See on väga tähtis," ütles Linkevičius

"Kõik sidemed on väärtuslikud siis, kui neil on aluseks ühised väärtused, siis toovad need kasu. Kaldun uskuma ja loodan, et see saab just nii olema," lisas välisminister.

Vene suursaadik Leedus: peame alustama suhete parandamisest

Vene riigiduuma võiks "kiirustada" Leedu seimiga siderühma loomisega ja kahe riigi parlamendisaadikutel tasuks ehk alustada sellest, et mõelda, kuidas parandada kahepoolsete suhete õhkkonda, ütles Vene suursaadik Vilniuses Aleksandr Udaltsov.

"Seim ja riigiduuma on struktuurid, mis mõjutavad meie suhete õhkkonda väga tugevasti; kõik me mõistame, et need suhted ei ole praegu parimas seisus, seepärast ehk peaks alustama sellest, et mõelda õhkkonnast, selle õhkkonna parandamisest ja mingite soodsamate dialoogi tingimuste loomisest," ütles Vene diplomaat esmaspäevasel kohtumisel seimi esimehe Viktoras Pranckietisega.

Ta märkis samuti, et Venemaa soovib omada usaldusväärset, ennustatavat ja heatahtlikku naabrit ja partnerit.

"Me olime ühisel arvamusel, et meie parlamendisaadikute suhtlemises on reserve. Arusaadavatel põhjustel ei ole meil selles valdkonnas ammu mingeid sidemeid olnud (...). Mind teavitati, et Leedu seimi saadikud on loonud Vene parlamendisiderühma (...) Me suhtume sellise rühma loomisse väga soodsalt. Kannan Moskvasse ette, et ka meie võiksime kiirustada riigiduumas samasuguse rühma moodustamisega ja korraldada meie parlamendiliikmete kohtumise, mille osas, ma arvan, me jõuaksime vastastikuse mõistmiseni," ütles Udaltsov.