Saksa välisminister kohtus Washingtonis Tillersoniga

Sigmar Gabriel (vasakul) ja Rex Tillerson. (Foto: Reuters/Scanpix)

Gabrieli sõnul tuli ta USA-sse eeskätt selleks, et rõhutada USA uutele juhtidele Atlandi-ülese koostöö olulisust, vahendasid ERR-i teleuudised.

Saksamaa asekantsler rõhutas ka NATO tähtsust, tuletades meelde, et kaitseorganisatsioon on endiselt asendamatu rahu, stabiilsuse ja julgeoleku tagaja Euroopas ning kaugemalgi.

Gabrieli sõnul ei takista erimeelsused praeguse USA presidendi Donald Trumpiga Saksamaa-USA koostööd, sest tõsiseid erimeelsusi on kahe riigi vahel olnud varemgi.

"Minevikus on olnud poliitiliselt raskeid aegu, mil me maadlesime poliitiliste erimeelsustega. Sellest hoolimata oleme me alati teadnud, et meie sõprus ja koostöö põhinevad samadel väärtustel," rõhutas ta.