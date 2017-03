Politico tõi välja seekordse Euroopa Ülemkogu peamised teemad

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk. (Foto: AFP/Scanpix)

Euroopa Liidu valitsusjuhid ja riigipead alustavad neljapäeval tippkohtumist Euroopa Ülemkogu eesistuja valimisega. Pärast arutavad nad majandus-, julgeoleku- ja rändeküsimusi ning olukorda Lääne-Balkani riikides. Reedel kohtuvad ELi 27 juhti mitteametlikult, et valmistada ette Rooma lepingute 60. aastapäeva tähistamist.

Avalikkusesse on lekkinud juba Ülemkogu kokku võtva ühisavalduse mustand ning väljaanne Politico toob selle puhuol välja neli peamist teemat.

1. Kuigi Hiinat otseselt ei mainita, kutsuvad EL-i liidrid üles tegevustele, mis lõpetaks "ebaõiglased kaubanduspraktikad ning turu moonutamised". Samas on selge, et EL ei lähtu sellisest protektsionistlikust lähenemisest nagu USA president Donald Trump - EL-i juhid rõhutavad multilateralismi ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tähtsust.

2. Lisaks avaldustele, mis puudutavad migratsiooni, kaubandust ja olukorda Balkani poolsaare lääneosas, kutsuvad EL-i juhid üles looma paremaid reegleid toiduainete valdkonnas. Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on viimasel ajal avaldanud arvamust, et toiduaineid puudutavates küsimustes on Euroopa Liidu erinevate osade puhul märgata topeltstandardeid.

3. EL-i juhid näitavad rohelist tuld 17 liikmesriigi algatusele luua Euroopa Prokuratuur (European Public Prosecutor´s Office ehk EPP). Tegu oleks agentuuriga, mis hakkaks uurima EL-i finantse puudutavaid korruptsiooni- ja pettusjuhtumeid. Samuti võiks EPPO tegeleda ka mõnede piiriüleste käibemaksupettustega. Idee on juba aastaid olnud EL-i justiitsministrite seas ummikseisus ning seega oleks otsus lubada 17 liikmesriigil asjaga edasi liikuda hetkel ainsaks võimaluseks. Samas tähendaks see ka seda, et EPPO hakkaks menetlema vaid juhtumeid, mis on seotud just nende 17 liikmesriigiga.

4. Hetkel pole veel uuemaid teateid selle kohta, kellest võiks saada järgmine Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja. Praegu on välja käidud vaid kahe poolaka kandidatuur - ühelt poolt pakutakse senise alalise eesistuja Donald Tuski jätkamist, kuid ekspeaminister Tuskiga sisepoliitilises vastasseisus olev Poola valitsuspartei käis omakorda välja eurosaadik Jacek Saryusz-Wolski kandidatuuri. Esialgsete andmete kohaselt on Tuskil liikmesriikide juhtide seas suur toetus, kuid välistatud pole ka mõne kolmanda kandidaadi esilekerkimine.

Analüütikud on varem prognoosinud, et vasakpoolsed ja Lõuna-Euroopaga seotud ootasid enda kandidaadi välja seadmisega just seda, et Poola valitsus Tuskile vastaskandidaadi esitamisega nö "musta töö" konsensuse murdmisel ära teeks.

Laiemas plaanis on olusiseks teemaks loomulikult ka Brexiti ehk Suurbritannia EL-ist lahkumise küsimus.

Samuti on seoses Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri 1. märtsil esitatud EL-i tulevikustsenaariumi järel üha rohkem jutuks tulnud nö mitmekiiruselise Euroopa teema. Kahekiirulise EL-i ideed toetasid näiteks teisipäeval kohtunud Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia liidrid.

Varasema ajaga võrreldes on tõsisemalt esile tõusmas ka EL-i koostöö julgeoleku ja riigikaitse vallas, millest samuti tõenäoliselt ülemkogul juttu tuleb.

Ülemkogul Eestit esindav peaminister Ratas kohtus ka NATO peasekretäriga

Peaminister Jüri Ratas osaleb neljapäeval ja reedel Brüsselis Euroopa Ülemkogu kohtumisel ja kohtus ülemkogu eel NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Kohtumisel NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga oli teemaks NATO lahinguüksuse saabumine Eestisse, mais toimuv NATO liidrite kohtumine ning päevakajalised julgeolekupoliitilised teemad.

Kolmapäeva õhtul kohtus peaminister Brüsselis Euroopa Parlamendi Eesti saadikutega.

Neljapäeva hommikul olid peaministri päevakavas kohtumised Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajaniga ning Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esimehe Manfred Weberiga. Peaminister kohtub Ülemkogu veerel ka Rootsi peaministri Stefan Löfveniga.

Peaminister naaseb Eestisse reede hilisõhtul.