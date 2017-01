Hiina paigutas Vene piiri äärde võimsad raketisüsteemid, Moskva hinnangul pole muretseda vaja

Hiina meedias levinud foto Dongfeng-41 transportimisest.

Fotosid raketisüsteemide paigutamisest avaldati ka Hiina meedias ning analüütikud usuvad, et tegu on Hiina teise Dongfeng-41 brigaadiga ning et see üksus paigutatakse riigi kirdeossa, vahendavad Global Times, Lenta, Unian jt.

Tuumalõhkepeaga varustatud Dongfeng-41 peetakse ekspertide poolt üheks kõige võimsamaks mandritevaheliste ballistiliste rakettide süsteemiks ning Hiinas on selle programmi arendamist saatnud alati suur salastatus. Seega pole ka ametlikult teada, kui palju brigaade selle raketisüsteemi kasutamiseks on moodustatud.

Mõned eksperdid usuvad, et äsjane saladuskatte kaudne kergitamine on seotud USA uue presidendi Donald Trumpi poolt hiljuti tehtud avaldustega Hiina aadressil. Teised analüütikud aga usuvad, et põhjuseks on see, et raketisüsteemi arendustöödega on nüüd kindlalt lõpule jõutud.

Venemaa meedias tekitas teade võimsa raketisüsteemi paigutamisest riigipiiri äärde esialgu palju poleemikat, kuid võimude poolt soovitati Pekingi sammule erilist tähelepanu mitte pöörata.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas teisipäeval ajakirjanike küsimustele vastates, et Moskva ei näe Hiina rakettide paigutamises Venemaa piiride lähistele ohtu.

"Hiina relvajõudude mingeid arendutegevusi, kui need teated paika peavad, sealhulgas sõjalisi ehitustöid Hiinas, ei käsitle me ohuna Venemaale," kommenteeris ta.

Peskov rõhutas, et Venemaa hindab suhteid Hiinaga, kes on Venemaa "strateegiliseks liitlaseks, partneriks nii poliitilises kui ka kaubanduslikus ning majandlikus plaanis".

Varem teatas ka Venemaa föderatsiooninõukogu välisasjade komitee juht Konstantin Kossatšov, et Hiina rakettide pärast ei peaks Venemaal keegi muretsema. Kossatšov toonitas, et koostöö Moskva ja Pekingi vahel on praegu "pretsedentitult kõrgel tasemel".

Venemaa föderatsiooninõukogu kaitse- ja julgeolekukomitee aseesimees Frants Klintsevitš aga lisas, et Hiina rakettide asemel kujutab Venemaa jaoks ohtu hoopis NATO, kes paigutab relvastust ja sõdureid endistesse Varssavi pakti riikidesse ning endistesse liiduvabariikidesse.

Samas leidus Vene poliitikute seas ka neid, kelle arvates ei peaks teemasse nii kergekäeliselt suhtuma.

Näiteks riigiduuma riigikaitse komitee aseesimees Aleksandr Šerin arvates tuleks olukorda võtta tõsiselt.

"Igal juhul lähtub sõjalise jõu ja relvastuse liigutamine strateegilistest eesmärkidest, mille on seadnud see riik, kes seda teeb. Seega ei tohiks me kunagi end lõdvaks lasta ja illusioonidest lähtuda," selgitas ta.

Šerini arvates peaksid Vene relvajõud tegema vastavad järeldused, sealhulgas ka sõjalise jõu paigutamise küsimuses. "Me teeme Hiinaga sellel suunal koostööd, ma arvan, et mingeid konsultatsioone ja vastavaid läbirääkimisi peetakse," lisas ta.