Meedia: Vene võttegrupp pakkus Stockholmi äärelinna noortele mürgli korraldamise eest raha

Rootsi politseinik 21. veebruaril Rinkeby linnaosas põlenud autosid vaatamas. (Foto: Reuters/Scanpix)

Nii USA presidendi Donald Trumpi väited Stockholmi kohta kui ka Rootsi immigratsioonipoliitika laiemalt on toonud kaasa selle, et Stockholmi immigrantide poolt asustatud linnaosadesse on saabunud viimasel ajal palju välismaised ajakirjanikke tegeliku olukorraga tutvuma.

Kui mõned väljaanded on nentinud, et olukord pole nii hull, kui uudiste põhjal mõnikord tundub, siis mõned võttegrupid pole lasknud end parajasti kohatud rahulikust vaatepildist heidutada. Nii olevat näiteks üks Vene võttegrupp pakkunud kohalikele immigrandi päritolu noorukitele raha, et nad telekaamerate ees rahutusi korraldaksid, vahendasid The Local ja Foreign Policy.

"Nad tulid meie juurde ja ütlesid, et tahavad natuke "action-it" näha. Nad tahtsid igaühele meist 400 krooni maksta," meenutas Rinkeby elanik Mohammed Taani raadiokanalile Radio24syv intervjuud andes.

Noormees ütles, et ta ei ta, millist väljaannet nad esindasid, kuid võttegrupp oli end tutvustanud Vene ajakirjanikena ning nad rääkisid omavahel keeles, mis meenutas Mohammedile vene keelt. Noorukite kohtumine väidetavate Vene ajakirjanikega leidis aset 22. veebruaril ehk kaks päeva pärast samas piirkonnas toimunud kokkupõrget politsei ja märatsejate vahel.

"Kui me nendega rääkisime, saabus meie juurde politsei. Me ei tahtnud midagi sellist teha. Kuid kui politsei Vene ajakirjanike juurde tuli, hakkasid viimased ütlema, et need olime hoopis meie, kes olevat öelnud, et me oleme valmis neile 400 krooni eest action-it näitama," meenutas Mohammed.

Radio24syv ajakirjanik Tinne Hjersing Knudsen, kes nimetatud noormeestega vestles, kinnitas The Localile, et nad rääkisid sellest juhtumist talle pärast seda, kui ta küsis noorukitelt, mida nad arvavad Rinkeby kuvandist rahvusvahelises meedias.

"Minu ülesanne Rinkebys oli lihtsalt minna sinna, olla seal neli päeva ja selgitada välja, kas see koht on tõesti nii hull, nagu seda on näidatud. Ma küsisin noorukitelt, mida nad arvavad meediakajastusest ja nemad vastasid, et see on olnud halb kõigi maade väljaannete poolt ning et Vene võttegrupp oli neile pakkunud raha, et nad kaamera ees action-it teeksid," märkis Taani ajakirjanik ja lisas, et ta rääkis sellest teemast kahe noormehega eraldi ja mõlemad rääkisid talle sama lugu.

Stockholmi politsei kinnitas The Localile, et nad on nendest väidetest teadlikud, kuid täpsemat informatsiooni neil pole. "Me ei kommenteeri kuulujutte," sõnas politsei pressiesindaja.

Taani ajakirjanik Knudsen tunnistas, et talle jäid Rinkebyst vastakad muljed. "Ma leidsin eest Rinkeby, mis oli täis pinget, kuid mis oli suhtelist rahulik ja vaikne, kui mina seal olin. Ma rääkisin paljude elanikega, kes on väsinud linna halvast mainest ning soovisid näidata Rinkeby häid külgi ja seda nad ka tegid. Ma kohtusin paljude meeldivate inimestega, kes elavad raskes olukorras ja halvas piirkonnas, kus on palju kuritegevust," nentis ta.

Kui 2013. aastal tabasid Husby linnaosa massirahutused süüdistati ka Rootsi kõmulehti selles, et nad olevat noorukitele maksnud, et need "võimaldaksid" neil saada pilte tänavatel põlevatest autodest. Julgeolekupoliitika analüütik Patrik Oksanen aga rõhutas, et äsjaseid väiteid tuleb vaadata laiemas kontekstis ehk võttes arvesse seda, kuidas Rootsit Venemaa meedias viimasel ajal kujutatakse.

Oksanen juhtis tähelepanu sellele, et kui Rootsi väljaandeid süüdistati omal ajal selles, et nad maksid selle eest, et neil oli võimalik reaalset sündmust filmida, siis äsjane süüdistus seisneb selles, et võttegrupp maksis sündmuse tekitamise eest. "See lugu sobib hästi hästi Venemaa infosõjaga. Venemaa-poolset infosõda kujutatakse paljudes erinevates julgeolekuraportites sarnaselt - sellega soovitakse näidata Euroopat kaosesse paiskunud kohana ja sellega soovitakse tekitada pingeid nii riikide sees kui ka nende vahel lootuses, et nii Euroopa Liit kui ka NATO kukuvad ajapikku selle surve all kokku. Siis saab Venemaa taastada oma mõjupiirkonna ning olla tänasega võrreldes tugevamas seisus," selgitas ta.

"Loomulikult on raske hinnata selle väite usaldusväärsust, kui pole ise nende inimestega rääkinud, kuid see pole põrmugi võimatu," kommenteeris Taani raadiokanali uudist Sydsvenskani ajakirjanik ja Vemeaad uuriv analüütik Kalle Kniivilä ja meenutas hiljutist Vene telekanali NTV reportaaži, kus näidati Rootsit kui riiki, mis on immigratsiooni tagajärjel täielikult kokku kukkumas.

"Suur Vene telekanal NTV, mis mõni päev tagasi Rinkebyst uudise tegi, on tuntud muuhulgas ka Vene opositsiooni kohta laimufilmide tootmise poolest, ajakirjanduslike põhimõtete järgmise valdkonnas nad nii tuntud paraku ei ole. NTV reportaažis saab vabalt näha seda, kuidas sõidab mööda Soome politseiauto, kui jutt käib tegelikult Rootsist," lisas ta.

NTV ei soovinud Rootsi meediaväljaannetele hiljutise kajastuse asjus kommentaari anda.

Foreign Policy omakorda nendib oma artiklis, et Venemaa infosõda Rootsi vastu on märgatavalt intensiivistunud seoses sellega, et Stockholm on viimasel ajal suhteid NATO-ga süvendanud.