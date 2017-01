Stoltenberg: praegu otsest ohtu ühelegi NATO liitlasele pole

Neljapäeval jõudsid Poola esimesed USA sõdurid, kes kuuluvad brigaadi, mille eesmärk on toetada NATO idapiiril olevaid riike võimalike ohtude eest. NATO peasekretär Jens Stoltenberg rõhutas, et mingisugust otsest ohtu Venemaalt praegu ei nähta, kuid allianss ei saa lihtsalt pealt vaadata, kuidas Venemaa üha enesekindlamaks muutub ja oma sõjalist võimsust tõstab.

Poolas nimetati USA vägede saabumist ajalooliseks sündmuseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on ajalooline päev nii Poola kui ka USA jaoks. Ameerika Ühendriikide, Poola ja NATO liit on väga tugev. Oleme seda tõestanud ühisoperatsioonidel Iraagis ja Afganistanis. Meie riikide tugevust näitab see, milline on meie suhtumine keerulistel aegadel," rääkis Poola armee kindral Jaroslaw Mika.

Poola ning Balti riikidesse, Rumeeniasse, Bulgaariasse ja Ungarisse jõuab rohkem kui kolmest tuhandest USA sõdurist koosnev soomusbrigaad ja raskerelvastus. Tegemist on suurima Ühendriikide väekontingendiga, mis pärast külma sõja lõppu Euroopasse saabub.

NATO peasekretäri sõnul on tegemist ennekõike ettevaatusabinõuga.

"Me ei näe otsest ohtu ühelegi NATO liitlasele. Mida näeme, on enesekindlam Venemaa. Näeme Venemaad, mis on teinud olulisi investeeringuid sõjajõududesse, uutesse sõjalistesse võimsustesse, ja Venemaad, mis on valmis kasutama sõjalist jõudu oma naabrite vastu nagu nägime Gruusias ja Ukrainas ning Krimmi ebaseaduslikul annekteerimisel ja ida-Ukraina separatistide toetamisel. See on põhjus, miks NATO vastab," rääkis Stoltenberg.

Venemaad on NATO sammud ärritanud. Kremli pressisekretär Dmitri Peskov ütles, et "see operatsioon ohustab Venemaa huve ja julgeolekut". Asevälisminister Aleksei Metškov nimetas vägede saabumist "Euroopa julgeolekut destabiliseerivaks teguriks".