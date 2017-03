Ecuadori Londoni saatkonda külastanud Farage "ei mäletanud", mida ta seal tegi

UKIP-i endine juht Nigel Farage. (Foto: AFP/Scanpix)

Euroopa Parlamendi liige Fagare käis Ecuadori saatkonna hoones koos oma raadiosaate produtsendi Christian Mitchelliga ja ta viibis seal 40 minutit. Mingeid seni teada olevaid suhteid või kontakte Farage'il Ecuadoriga ei ole, kirjutasid Buzzfeed ja Independent.

Farage vastas hiljem Buzzfeed Newsi päringule, et ta ei mäleta, mida ta saatkonnas tegi ja lisas: "Ma ei aruta kunagi seda, kuhu ma lähen või kellega kohtun."

Saatkonnahoones on end alates 2012. aastast varjanud Austraalia päritolu aktivist ja Wikileaksi asutaja Julian Assange, keda ähvardab väljaandmine Rootsile, kus soovitakse teda soovitakse üle kuulata seoses vägistamissüüdistustega. Assange ise on süüdistusi eitanud.

Farage'ile lähedal seisev allikas kinnitas ajalehele Independent, et poliitik käis saatkonnas just nimelt Assange'iga kohtumas.

Kohtumine leidis aset ajal, mil Wikileaks avaldas äsja tuhandeid dokumente, mis puudutavad USA Luure Keskagentuuri (CIA) töömeetodeid. Eelmisel aastal aga süüdistati Wikileaksi korduvalt koostöös Vene luureteenistustega ja selles, et nad aitasid häkkimise teel saadud Demokraatliku Partei dokumente avaldades kaasa Hillary Clintoni kaotusele ja Donald Trumpi võidule USA presidendivalimistel. Nüüd on mõned analüütikud aga juhtinud tähelepanu sellele, et USA luureteenistused ja president Trump on olnud pikka aega erineval seisukohal Venemaa sekkumise ulatuse asjus ning Trump on omakorda süüdistanud luureametnikke teda kahjustavates leketes. Samal ajal juhivad mõned analüütikud tähelepanu sellele, justkui oleks Wikileaks CIA materjale avaldades taas Trumpile appi tulnud.

Farage ja Trump on omavahel väga heades suhetes - UKIP-i liider oli esimene poliitik, kes pärast Trumpi valimisvõitu viimast isiklikult õnnitlema saabus. Samuti pidas ta valimiskampaania ajal Trumpi toetuseks kõnesid. Farage pakkus end varem ka "vahemeheks" Briti valitsuse ja Trumpi administratsiooni vahel, kuid see pakkumine lükati tagasi. Küll aga käis Trump oma Twitteri-kontol kunagi välja mõtte, et Fagare'ist võiks tulevikus saada Briti suursaadik USA-s - ka see idee laideti Londoni poolt maha.