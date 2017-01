Lõuna-Korea presidendi skandaaliga seotud naise tütar vahistati Taanis

Chung Yoo-ra ratsavõistluse võitmise järel 2014. aastal. (Foto: Kim Hong-Ji/Reuters/Scanpix)

Politsei selgitas, et 20-aastast Chung Yoo-rad süüdistatakse ebaseaduslikult Taanis viibimises, vahendas BBC. Lõuna-Korea politsei on palunud Taanil naine välja anda.

Lõuna-Korea võimud palusid Interpolilt abi Chungi leidmisel pärast seda, kui ta ei ilmunud ülekuulamisele seoses enda rolliga skandaalis.

Chungi ema Choi Soon-sili süüdistatakse selles, et ta kasutas oma sõprust president Park Geun-hyega isikliku kasu saamiseks. Mõlemad naised on vabandanud, kuid eitanud süüdistusi.

Pärast nädalaid kestnud meeleavaldusi hääletas Lõuna-Korea parlament detsembri alguses Parki tagandamise poolt.

Üks viis, kuidas Choi väidetavalt kasutas oma sõprust presidendiga ära, oli see, et ta sokutas Chungi Korea tippülikooli.

Choi viibib praegu vahi all ja teda kuulatakse üle. Talle on esitatud mitu süüdistust, muu hulgas võimu kuritarvitamises, mõjutamises, mõjutamiskatses ja petmiskatses.

Lõuna-Korea konstitutsioonikohtul on aega pool aastat, et toetada või lükata ümber Parki tagandamishääletust. Seni on ta ametlikult president, kuid tema volitused on peatatud. Tema ülesandeid täidab seni peaminister, kes on presidendi määratud.