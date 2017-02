Liibüa rannikult leiti ligi 90 migrandi surnukehad

Arvatakse, et migrandid püüdsid jõuda üle Vahemere Itaaliasse, vahendas BBC.

Viimastel kuudel on sel marsruudil hukkunud migrantide arv kasvanud rekordkõrgele.

Surnukehade lähedalt leiti ka katkine kummipaat. Võimud kardavad, et välja võib ilmuda veel ohvreid, kuna sellistesse kummipaatidesse paigutatakse tavaliselt kuni 120 inimest. Osad hukkunuist on ilmselt lapsed.

Liibüa Punase Poolkuu pressiesindaja Mohammed al-Misrati ütles, et organisatsiooni töötajad viivad surnukehad minema.

Al-Misrati ütles, et kohalikud võimud viivad surnukehad pealinnas Tripolis asuvasse tundmatute isikute surnuaeda.

ÜRO migratsiooniagentuur teatas, et põhja läinud paat lahkus Liibüast laupäeval ning selle pardal oli 110 inimest.

Eelmisel aastal uppus vähemalt 5000 inimest, kes üle Vahemere Euroopasse püüdsid jõuda.

Liibüa rannavalve pressiesindaja Ayoub Gassim ütles, et möödunud nädala reedel ja laupäeval päästeti Sabratha linna lähistel merelt üle 500 migrandi.

#Libya: Tragedy again today as #RedCrescent recover bodies of 74 people from a boat washed ashore near #Zawiya#StopIndifference #migration pic.twitter.com/YarPI5mYEG