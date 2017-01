Süüria mässulised osalevad Astanas toimuvatel rahukõnelustel

Purustatud hooned Aleppo lähistel. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Kõik mässuliste rühmitused lähevad. Kõik on (selles) kokku leppinud," ütles Jaish al-Islami juhtfiguur Mohammad Alloush. "Astana on protsess, et tuua lõpp režiimi ja selle liitlaste verevalamisele. Tahame lõppu nendele kuritegudele."

Ahmad al-Othman rühmitusest Sultan Murad kinnitas samuti AFP-le, et "mässuliste rühmitused otsustasid minna kõnelustele".

Kõnelustel istuvad läbirääkimistelaua taha praegu teadaolevalt Süüria režiimi, mässuliste ja ÜRO esindajad. Kõnelusi võõrustavad Süüria režiimi toetav Venemaa ning mässulisi toetav Türgi.

Prantsuse seadusandjate sõnul ütles Süüria president Bashar al-Assad jaanuari algul neile, et suhtub Astana kõnelustesse "optimistlikult" ning on "valmis lepituseks (mässulistega) tingimusel, et nad panevad oma relvad maha".

Venemaa ja Türgi vahendasid detsembris sõjast laastatud Lähis-Ida riigi vaherahu, millest USA osa ei võtnud, ehkki Washington on varasemate relvarahude juures olnud üks vahendajaist. Viimane relvarahu jõustus 30. detsembril ning on toonud kaasa lahingutegevuse peatumise suures osas Süüriast. Samas on mõnel pool siiski esinenud kokkupõrkeid ja tulevahetusi.

Relvarahu ei hõlma äärmusrühmitusi ISIS ja Al-Qaedaga seotud rühmitus Fatah al-Shami Rinne, mis varem kandis Al-Nusra Rinde nime.

Kreml: Süüria rahukõnelused Astanas täiendavad kõnelusi Genfis

Vene presidendi pressisekretär Dmitri Peskov ütles, et Astanasse kavandatavad Süüria läbirääkimised täiendavad Genfi protsessi, kuid peatselt ametisse astuva USA järgmise presidendi esindajatele kutse saatmist ta ei kinnitanud.

"Astana kohtumist valmistatakse ette. See on väga raske protsess," ütles Peskov esmaspäeval ajakirjanikele.

"Astana kohtumine ei asenda muid formaate nagu Genfi protsess ja seda ei maksa unustada. See on pigem lisaosa," rõhutas pressisekretär.

Varasemalt Genfis aset leidnud kõnelusi valmistas ette Rahvusvaheline Süüria Toetusgrupp (ISSG), kuhu kuulub 20 riiki ja rahvusvahelist organisatsooni.

Küsimusele, kas nad kinnitavad USA presidendiks valitud Donald Trumpi administratsiooni esindaja kutsumist Astanasse, vastas Peskov: "Ei." Seni teadaolevalt edastas Venemaa detsembris kutse Trumpi riiklikuks julgeolekunõunikuks saavale Michael Flynnile.

USA välisminister John Kerry avaldas avaldas pühapäeval lootust, et 23. jaanuaril algaval Astana kohtumisel tehakse edusamme ja see viib Genfi kõneluste taasalustamiseni, mis on suunatud üleminekuvalitsuse moodustamisele ja valimiste korraldamisele Süürias. Kerry kutsus Trumpi meeskonda Venemaa kutset vastu võtma.

ÜRO juhid kutsusid üles Süürias humanitaarabi tagamisele

ÜRO organisatsioonide juhid kutsusid esmaspäeval üles humanitaarabi tagamisele süürlastele.

Maailm ei tohi vaikida, hoolimata sõjategevuse peatumisest Aleppos, öeldi ÜRO Põgenikeagentuuri, Humanitaarabi Koordinaatori, Lasteagentuuri, Toiduprogrammi ning Terviseorganisatsiooni ühisavalduses.

Ühisavalduse järgi elab Süüria 15 piiramisrõngas alal kuni 700 000 inimest, kellest ligi pooled on lapsed.

Enamikul neist puuduvad ka "kõige elementaarsemad vahendid oma elude hoidmiseks" ning nad seisavad silmitsi "jätkuva vägivallaohuga", öeldi avalduses Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil.

Rahvusvaheline tähelepanu peab Süürial püsima, öeldi avalduses.

Eelmisel kuul vallutasid Süüria valitsusväed mässuliste käest Aleppo linna riigi põhjaosas.

"Aleppo idaosa piiramise õudused on avalikkuse teadvusest kadunud - kuid me ei tohi Süüria rahva vajadusi, elu ning tulevikku maailma teadvusest hajuda lasta," seisis avalduses.

"2017. aastal ei tohi 2016. aasta õudused korduda," ütlesid ÜRO juhid.