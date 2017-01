Leht: Trumpi Venemaa-toimiku koostanud endine MI6 agent kardab oma ohutuse pärast

Suurbritannia välisluureteenistuse MI6 hoone. (Foto: AFP/Scanpix)

Venemaal võib olla USA presidendiks valitud Donald Trumpi kahjustavat infot, teatas teisipäeval telekanal CNN.

Telekanali andmetel puudutab informatsioon nii Trumpi äri- ja ka eraelu. CNN ei täpsustanud süüdistuse detaile, kuid USA uudisteportaal Buzzfeed avalikustas 35-leheküljelise memode kogu, mille luureülemad Trumpile möödunud nädalal esitasid.

Memo Venemaa väidetavast kompromiteerivast infost koostas üks endine Briti luure MI6 agent, kelle teised USA presidendikandidaadid palkasid "opositsioonilise juurdluse" läbiviimiseks eelmise aasta keskel, kirjutas CNN.

Wall Street Journali andmetel koostas toimiku 52-aastane Christopher Steele, kes töötas Briti salaluure heaks Venemaal ja Pariisis ning välisametkonnas Londonis, kirjutab The Telegraph.

Telegraph märgib, et Steele põgenes enda kodust kolmapäeva hommikul, kui mõistis, et on vaid aja küsimus, millal tema nimi avalikuks tuleb. Steele'i lähedane allikas ütles kolmapäeva õhtul, et mees kardab nüüd Venemaa kättemaksu.

Kuude jooksul oli Steele saatnud ajakirjanikele vihjeid selle kohta, mida ta enda sõnul oli oma Venemaa allikatelt Trumpi väidetavate Kremli-sidemete kohta saanud, samuti väidete kohta, et FSB-l on kompromiteerivat infot Trumpi tegevuste kohta tema visiitide käigus Venemaale.

Ajaleht kirjutab, et Steele'i olid palganud Trumpi-vastased vabariiklased ja hiljem demokraadid, et koguda infot Trumpi sidemete kohta Venemaaga. Ta oli jaganud informatsiooni ka FBI-ga.

Trump on eitanud, et Venemaal on tema kohta kompromiteerivat materjali.

Ametist lahkuv USA luuredirektor James Clapper oli samuti raporti suhtes kriitiline. Tema hinnangul ei lekkinud see ajakirjandusse luurekogukonnast.