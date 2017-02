Kremli pressiesindaja loodab, et Ida-Ukraina võitlejatel jätkub laskemoona

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. (Foto: TASS/Scanpix)

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov avaldas reedel ajakirjanikega rääkides lootust, et Ida-Ukraina Kremli-meelsetel võitlejatel jätkub piisavalt laskemoona, et vastata "Ukraina armee agressiivsele tegevusele".

"Peamine asi on veenda Kiievit lõpetama sellist hoolimatut tegevust, mis võib õõnestada Minski rahuprotsessi," vahendasid Lenta ja Reuters Peskovi sõnu.

Jutt laskemoonast sai alguse sellest, kui ajakirjanik küsis Peskovilt, kas on oht, et ülestõusnutel saavad relvad otsa. "Ma ei tea, meie siin Kremlis ei tegele laskemoona arvestusega," vastas Peskov.

"Loodame, et neil jätkub laskemoona, et vastata Ukraina relvajõudude agressiivsele tegevusele," lisas ta.

Ukraina, lääneriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid on alates Donbassi konflikti algusest süüdistanud Venemaad selles, et ta saadab Ida-Ukrainasse nii võitlejaid kui ka relvastust. Sisuliselt on kriitikud jõudnud järeldusele, et Donbassis sõdivad terved Vene kaadriväelastest kokku pandud üksused, piirkonda on saadetud ka moodsaimat Vene relvastust ning et nn rahvavabariike juhitakse tegelikult otse Moskvast viisil, mis meenutab mõne Vene Föderatsiooni provintsi administreerimist. Moskva on kõik sellised süüdistused tagasi lükanud.

Kuigi Minski leppest lähtuv relvarahu pole Donbassis täies mahus kunagi kehtima hakanud, on sündmused rindejoonel - eriti Avdijivka linnas - alates 29. jaanuarist märkimisväärselt pingelisemaks muutunud.

Kremli-meelsed jõud on Ukraina relvajõudude positsioone tulistanud ka Minski leppega keelatud raskerelvastusest - näiteks Gradi rakettide ja 152 mm suurtükkidega - ja mitmeid kordi on Avdijivka lähistel proovitud ka pealetungi korraldada. Nende päevade jooksul on langenud ligi paarkümmend Ukraina sõdurit, haavata saanuid on veel rohkem. Hukkunuid ja vigastatuid on olnud ka tsiviilelanike seas.

Avdijivka linn aga sattus humanitaarkatastroofi äärele, sest vastase tulistamise tõttu katkes ligi 30 000 elanikuga asula varustamine vee, elektri ja küttega. Ukraina võimud on jaganud inimestele toitu ja muud vajalikku, osa elanikke on ka evakueeritud.

Kremli-meelsete võitlejate ja Venemaa poolt aga peetakse pingete tekitamise, tulistamiste ja inimohvrite eest vastutavaks Ukraina armeed, kelle mürsud olevat tabanud ka Donetski linna.

Ukraina on korduvalt rõhutanud, et nemad pole Donetski linna tulistanud. Kiievi kinnitusel ei tulista nad inimasustusega piirkondi. Ukraina võimud on omakorda juhtinud tähelepanu ka sellele, et Kremli-meelsed võitlejad on paigutanud oma raketisüsteeme enda kontrolli all olevatesse elamukvartalitesse.

Peskov: Suurbritannia süüdistustel küberrünnakute teemal pole mingit alust

Peskov märkis, et Briti kaitseministri Michael Falloni väidetel, et Venemaa levitab valeinformatsiooni ja korraldab küberrünnakuid, pole mingit alust.

Kremli kõneisiku arvates on sellised avaldused kahetsusväärsed.

Suurbritannia kaitseminister ütles St Andrews'i ülikoolis peetud kõnes, et Venemaa viib läbi järjekindlat küberrünnakute kampaaniat, mille sihtmärkideks on lääneriikide demokraatlikud institutsioonid ja kriitilise tähtsusega infrastruktuur.

Fallon toonitas, et on äärmiselt vajalik, et NATO liikmesriigid tugevdaksid oma küberkaitset.



"NATO peab kaitsma end küberruumis sama efektiivselt nagu seda tehakse õhus, maal ja merel, et meie vastased teaksid, et küberrelvade kasutamine läheb neile kalliks maksma," lisas ta ja nentis, et küberrünnakud ja infosõda on muutunud Moskva "pidevaks käitumismustriks".

Fallon märkis kokkuvõtteks, et NATO peab tegema rohkem, et astuda vastu Kremli poolt loodud "võltsreaalsusele".