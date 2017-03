President Niinistö ERR-ile: "tõejärgse ajastu" ohte väikeriikidele ei tasu üle hinnata

Soome president Sauli Niinistö. (Foto: Yle)

Niinistö sõnul pole tõe moonutamises iseenesest mitte midagi uut ning kui väikeriikide kodanikel on tahe oma kodumaad kaitsta, siis pole võimalik neid riike libauudistega murda ega isegi nende rahvusvahelist mainet hävitada.

"Väikesed riigid tulevad toime just nii hästi, kui väikeste riikide kodanikud toime tulevad, ehk kuidas nemad võtavad infot vastu ja seda käsitlevad. Mina ei näe radikaalset äkilist muutust. Propaganda on alati olemas olnud ja lõpuks oleneb meist igaühest, kuidas me sellesse suhtume. Olen Soomes mitu korda öelnud, et iga soomlane on kodumaa kaitsja, vähemalt oma kõrvade vahel, kui ta oskab hakkama saada valeinfoga, seda märgata ja seda mitte levitada," selgitas Soome riigipea.

Pikemat intervjuud Soome presidendiga saab hiljem esmaspäeval näha ETV saates "Välisilm" ja ka käesoleva artikli sees.