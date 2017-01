Austria kaalub Süüriast naasjate elektroonilist märgistamist

Austria politsei eriüksuslased. (Foto: AFP/Scanpix)

"Laual on mitu võimalust. Kindlasti kaalume elektroonilisi jalavõrusid võimalikku ohtu kujutavatele inimestele," ütles minister usutluses Austria raadiole. "Usun, et nende jälgimine on õigustatud, on väga oluline, et võimud teaksid, mida nad teevad ja kellega kohtuvad."

Austria valitsus valmistab ette meetmete paketti julgeoleku tugevdamiseks ja illegaalsete sisserändajate arvu vähendamiseks.

Siseminister Wolfgang Sobotka ütles enne valitsuse istungit ajakirjanikele, et toetab samuti elektroonilist märgistamist, kuid see vajaks seadusmuudatust.

Siseministeeriumi andmetel on Austriast Süüriasse võitlema sõitnud või lahkumiskatsel kinni peetud umbes 300 inimest. Neist umbes 40 on Süürias hukkunud ja umbes 90 naasnud.