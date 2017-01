Vene opositsioonipoliitik: Putin peab Baltimaid NATO nõrgaks lüliks

Vene opositsioonipoliitik Ilja Jašin. (Foto: TASS/Scanpix)

"Kui lääneriikide ja Kremli suhted arenevad negatiivses suunas, võib Putin riskida stsenaariumiga korrata kusagil Ukraina lugu, näiteks Läti kaguosas Daugavpilsi linnas riigipöördekatse ja "roheliste mehikeste" ilmumisega venelasi päästma," ütles Jašin.

Tema sõnul jääb siiski küsimus, kui realistlik niisugune stsenaarium on. "Minu arvates võib see teatud olukorras võimalikuks osutuda, nagu see oli võimalik Ida-Ukrainas."

"See on aga väga riskantne mäng, mis võib tuua endaga Putini ja läänemaailma täieliku vastasseisu. Üks asi on kasutada seda stsenaariumi Ukrainas, teine asi mängida selliseid mänge NATO liikmesriigiga. Pole aga saladus, et Kremlis leidub "pistrikke", kelle arvates on Venemaa seni edukas olnud ja kes leiavad, et edusamme tuleks jätkata."

Vene opositsioonipoliitik lisas, et Vene presidendi poliitiline režiim jääb alati Euroopas "ebastabiilsuse teguriks", kuna selle režiimi areng on aastate jooksul tõestanud, et see on Euroopa julgeolekule tegelikuks ohuks.