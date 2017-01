President: Moldova võib tühistada EL-iga sõlmitud assotsiatsioonileppe

Igor Dodon ja Vladimir Putin (Foto: Reuters/Scanpix)

"On tegelik olukord. Me oleme pragmaatikud. Mõistame, et EL-iga on assotsiatsioonilepe. Muide, ma olen mitu korda selle leppe vastu välja astunud. Arvan, et see lepe ei ole Moldovale mingit kasu andnud," ütles Dodon pressikonverentsil pärast kohtumist Vene presidendi Vladimir Putiniga.

"Me kaotasime (ligipääsu) Vene turule ja kui kummaline see ka ei oleks, vähenes ka meie eksport EL-i," lausus Dodon. "See tähendab, et me ei ole sellest lepingust mingit kasu saanud. Ma ei välista, et pärast järgmisi parlamendivalimisi seisukoht muutub ja ma toetan parlamendienamuse, sotsialistide seisukohta. Loodan, et nad saavad parlamendis enamuse ja see leping tühistatakse," ütles ta.

Moldova sõlmis assotsiatsioonileppe 2014. aastal.

Dodon märkis, et täielikku majanduskoostööd Venemaaga ei saa kiiresti taastada.

"Loomulikult me tahaksime seda täna ja kohe. Kuid mõistame, et Moskvat ei ehitatud päevaga. Mõistame, et aastatega lõhutut ei saa päevaga taastada."

Moldova ja Euraasia majandusliidu koostöö kohta ütles president, et kohtus teisipäeval Euraasia komisjoni juhtkonnaga ja esines algatusega allkirjastada koostöö raamleping.

"Leppisime kokku, et lähinädalaltel alustame konsultatsioone, et allkirjastada lähikuudel selline memorandum. See ei ole vastuolus Moldova teiste partneritega seni sõlmitud lepingutega, kuid see on esimene samm Venemaaga lähenemise poole," rõhutas Dodon.

Ta palus Putinit ka kaaluda "Moldova lubamist Euraasia majanduskomisjoni ja Euraasia majandusliitu vaatlejaks".