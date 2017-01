Trump andis mõista, et Guantanamo vanglast enam vange välja ei lasta

Guantanamo vangla kinnipeetavad 2002. aastal. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Gitmost ei peaks enam vabastamisi aset leidma. Need on äärmiselt ohtlikud inimesed ja neid ei tohiks tagasi lahinguväljale lubada," kirjutas Trump.

Hetkel pole veel teada, miks Trump just praegu sellise avalduse tegi, kuid 2002. aastal George W. Bushi administratsiooni ajal terrorismis kahtlustatavate kinnipidamiseks loodud Guantanamo vangla sulgemine oli demokraat Barack Obama üks varasemaid lubadusi, mida ta aga täies mahus täita ei suutnud. Vangla tegutseb endiselt, kuigi sealt on praeguseks vabastatud suur hulk inimesi, vahendas Politico.

Inimõiguslased ja kriitikud on heitnud Ameerika Ühendriikidele ette seda, et Guantanamo vanglas rikutakse inimõigusi ning sealseid vange peetakse kinni ilma kohtuotsuseta.

Praeguse seisuga viibib kinnipidamiskeskuses vähem kui 100 inimest. Detsembris kirjutas New York Times oma allikatele viidates, et Obama administratsioon üritab veel välisriikidesse ümber paigutada veel kuni 18 kinnipeetavat ning seega oleks Trumpi ametisse asumise ajal Guantanamos umbes 40 vangi.

Trump teatas valimiskampaania ajal korduvalt, et on Guantanamo vangla sulgemise vastu ning ühel korral lubas ta, et vangla täidetakse peagi "pahade tüüpidega" (inglise keeles "load it up with some bad dudes".

Obama põhjendas omal ajal, et vangla kasutamine on vastuolus USA väärtustega ning õõnestab Ameerika Ühendriikide mainet ülejäänud maailma silmis.

Novembris toimunud pressikonverentsil avaldas Obama kahetsust, et tal ei õnnestunud oma 2008. aasta valimislubadust täies mahus ellu viia, kuid samas rõhutas ta, et kinnipeetavate arvu vähendati märkimisväärselt.