Flynn edastas Iraanile raketikatsetuse eest ametliku hoiatuse

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Tänasest päevast saadik anname Iraanile hoiatuse," märkis Flynn oma esimesel tööpäeval toimunud pressikonverentsil.

Nõunik andis mõista, et USA kaalub võimalikke vastusamme, kuid nende sisu ta ei täpsustanud.

Analüütikute hinnangul võib see tähendada, et Iraaniga sõlmitud tuumalepe, mida Trump on ka varem kritiseerunud, võib minna tühistamisele.

Trump avaldas neljapäeval Twitteris arvamust, et Iraan oleks pidanud olema tänulik selle õudsa leppe eest, mille USA nendega sõlmis. Riigipea hinnangul oli Iraani režiim juba kokku kukkumas, kui Obama administratsioon neile 150 miljardi dollari suuruse päästerõnga viskas.

Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the U.S. has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Iraani kaitseminister Hossein Dehghan kinnitas kolmapäeval, et islamivabariik katsetas ballistilist raketti, kuid eitas 2015. aastal maailma juhtriikidega sõlmitud tuumaleppe rikkumist.

"See samm oli kooskõlas Iraani kaitsevõime edendamisega ning ei ole vastuolus JCPOA-ga (tuumaleppega) ja (ÜRO julgeolekunõukogu) resolutsiooniga 2231," tsiteeris uudisteagentuur ISNA ministri sõnu.

Iraani tuumalepe ehk nn Ühine Kõikehõlmav Tegevuskava (JCPOA) rakendus 2016. aasta algul. See lubas Euroopa Liidul ja Ühendriikidel tühistada Iraanile riigi tuumaprogrammi raames kehtestatud sanktsioonid.

ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioon number 2231, mis kiitis heaks Iraani ja maailma juhtriikide vahel 2015. aasta juulis saavutatud tuumakokkuleppe, kutsus islamivabariiki hoiduma tegevusest, mis on seotud tuumavõimekusega ballistiliste rakettidega.

"Katsetus vastas meie jätkuvatele programmidele," sõnas Dehghan uudisteagentuuri ISNA vahendusel.

"Me oleme varem teatanud, et viime läbi programme, mis kavandati meie kaitseobjektide rajamiseks ja on meie riiklikes huvides ning eesmärkideks. Keegi ei saa meie otsust mõjutada," ütles ta.

Teheran hoiatas teisipäeval Washingtoni pingete eskaleerimise eest.

"Me loodame, et USA uus administratsioon ei kasuta Iraani kaitseprogrammi... ettekäändena luua uusi pingeid," ütles välisminister Mohammad Javad Zarif avalduses.

USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley nimetas teisipäeval "täiesti vastuvõetamatuks", et Iraan katsetas ballistilist raketti.

Vene asevälisminister Sergei Rjabkov ütles omakorda, et Teherani raketikatsetus ei riku ÜRO Julgeolekunõukogu otsust Iraani tuumaprogrammi kohta.